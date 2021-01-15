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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:48
Re: ПУМБ
Тю, а шо в пумб-онлайн нельзя платить коммуналку привязанными картами других банков?
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:49
Re: ПУМБ
Чому відразу криза? ПУМБ хочет ворваться на ринок БСУ , такие амбитние задачи поставлени Ринатом А. Если там, на Юго-востоке понд Ринатича подарки сиплет, то тут я их должен оплатить своими слезками по депиках.
PS Они ж не слепие видят, скрипти пишут - что я, такой редиска снял и вивел весь КЛ и балдею. Вот мне и задачу поставили - занеси-ка братец депозита.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:55
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Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 15 січ, 2021 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:00
Аккорд, CoCo как раз 11%.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:01
Re: ПУМБ
аккорд теж трохи діванний - тре тільки карту просту найкращу взяти і сиди собі дома.
Овер теж малюють, якщо закинув і відразу на депо - але капейкой не наказують.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:23
по-моему, наказывают
я заплатил за пользование кредитными средствами, после p2p пополнения и размещения депозита, через несколько дней, но особо не вникал в какой именно момент набежало
Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:05
Re: ПУМБ
я кредитку не осилили , у меня обичная дебитная НАЙКРАЩА. Вот.... не увидел ничего хорошего . D@G - дорого, сложно и голимо.
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