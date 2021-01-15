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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:48
Тю, а шо в пумб-онлайн нельзя платить коммуналку привязанными картами других банков?
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:49
juristkostya написав:
типа, кризис ликвидности у ПУМБа? слабо верится
Чому відразу криза? ПУМБ хочет ворваться на ринок БСУ , такие амбитние задачи поставлени Ринатом А. Если там, на Юго-востоке понд Ринатича подарки сиплет, то тут я их должен оплатить своими слезками по депиках.
PS Они ж не слепие видят, скрипти пишут - что я, такой редиска снял и вивел весь КЛ и балдею. Вот мне и задачу поставили - занеси-ка братец депозита.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:55
Goodman написав: juristkostya написав:
типа, кризис ликвидности у ПУМБа? слабо верится
Чому відразу криза? ПУМБ хочет ворваться на ринок БСУ , такие амбитние задачи поставлени Ринатом А. Если там, на Юго-востоке понд Ринатича подарки сиплет, то тут я их должен оплатить своими слезками по депиках.
PS Они ж не слепие видят, скрипти пишут - что я, такой редиска снял и вивел весь КЛ и балдею. Вот мне и задачу поставили - занеси-ка братец депозита.
7,5% шикарное предложение.
Востаннє редагувалось ruvex
в П'ят 15 січ, 2021 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:00
Квесторе_поверніться написав: Goodman написав: juristkostya написав:
а что это пумб-онлайн лежит уже несколько часов? (десткопная версия)
Все или через одного - кинулись депошки откривать - ПУМБ с МИНФИНОМ - БОНУС К ДЕПОЗИТУ.
Занеси в ПУМБУ на 3 міс 30к і отримаю (если все харашо) = 520грн.
Саме стільки наросте "льоду" при сухій заморозці 30К у ПУМБі.
Не годиться...прОцент низький....бонус не компенсує.
Ідем в інші банки....кажуть десь є 11 прОцентів на 3 місяці.
Аккорд, CoCo как раз 11%.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:01
lloydbanksua написав:
Аккорд, CoCo как раз 11%.
аккорд теж трохи діванний - тре тільки карту просту найкращу взяти і сиди собі дома.
Овер теж малюють, якщо закинув і відразу на депо - але капейкой не наказують.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:23
Goodman написав: lloydbanksua написав:
Аккорд, CoCo как раз 11%.
аккорд теж трохи діванний - тре тільки карту просту найкращу взяти і сиди собі дома.
Овер теж малюють, якщо закинув і відразу на депо - але капейкой не наказують.
по-моему, наказывают
я заплатил за пользование кредитными средствами, после p2p пополнения и размещения депозита, через несколько дней, но особо не вникал в какой именно момент набежало
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cohan
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:05
cohan написав:
я заплатил за пользование кредитными средствами, после p2p
я кредитку не осилили , у меня обичная дебитная НАЙКРАЩА. Вот.... не увидел ничего хорошего . D@G - дорого, сложно и голимо.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Суб 16 січ, 2021 00:48
malinin007 написав:
При оплате ПУМБом коммуналки в Приват Next берет комиссию 1гр, у всех так?
Да. По другому за осбб никак не получалось заплатить. В ПУМБе не подтягивался наш осбб.
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