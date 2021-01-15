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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2862286328642865

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:11

  Oktawa написав:Подскажите, если кредитную карту пополнить переводом с дебетной тоже ПУМБа, какое время нужно выждать, чтобы пользоваться кредитными средствами (оплатить коммуналку) ?

Сразу можно
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:24

Пумб

Підкажіть, по Всекарта кешбек за комуналку по 5 категорії можливий все-таки тільки через додаток Пумб? Поповнення через Приват Next підходить лише для кредитки?
Так, після поповнення мобільного через додаток Пумба у вайбер одразу прийшло повідомлення про нарахування кешбеку за цю оплату.
Після оплати комуналки через Приват Next оплата пройшла,але вайбер про кешбек мовчить.
Serebashka
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:12

Рубрика "хозяйке" на заметку

Практический кейс:
6я категория (175грн. за 10-20 операций) замечательно работает в связке с кредиткой от Ясно и оплатой комунали через приложение.
Сообщение в Вайбер приходит :)
Зображення
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 13:51

Re: ПУМБ

Оформил сегодня Всекарту по рефке. Для получения вознаграждения нужно ли еще какие то действия по карте? Участвует ли карта в кешбечной программе? Пробую добавить из групп , пишет вы уже в этом месяце выбрали группу для всеможу.
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 13:53

  pavyak написав:Оформил сегодня Всекарту по рефке. Для получения вознаграждения нужно ли еще какие то действия по карте? Участвует ли карта в кешбечной программе? Пробую добавить из групп , пишет вы уже в этом месяце выбрали группу для всеможу.

Сделать покупку от 100 грн.
Кешбечная программа действует на все карты, т.е. по этой карте тоже будет та категория, что была выбрана в начале месяца
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 13:57

  juristkostya написав:
  Goodman написав:Вся ціль - я маю до 24-01 зробити операцію в ПУМБІ , в т ч - відкрити депозит. ОБОВ"ЯЗКОВО.
типа, кризис ликвидности у ПУМБа? слабо верится

бюрократия и формализм: им важно что бы счёт оставался активным. Хоть коробок спичек купи. :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 14:55

Re: ПУМБ

Ппц, малый оформил сегодня Всекарту по моей рефке, ТУТ ЖЕ пришло смс от какого-то StarCredita, и позвонила какая-то чувырла, главное обратилась по имени отчеству, "Здравствуйте, Вас Ольга беспАкоит, Свидома ГрамАда Украины(!) , хатим абрАтиться к вам за помащью...". Это уже дно какое-то.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:10

  ukrprom2014 написав:Практический кейс:
6я категория (175грн. за 10-20 операций) замечательно работает в связке с кредиткой от Ясно и оплатой комунали через приложение.
Сообщение в Вайбер приходит :)
Зображення

второй-третий месяц не новость.Доброе утро :D
  Ferlakur написав:Ппц, малый оформил сегодня Всекарту по моей рефке, ТУТ ЖЕ пришло смс от какого-то StarCredita

третье рыло в связке,не удивительно.Тоже было,посланы культурно :wink: :wink:
Мизантрóп
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