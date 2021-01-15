Сразу можно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 10:11
Сразу можно
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Суб 16 січ, 2021 10:24
Пумб
Підкажіть, по Всекарта кешбек за комуналку по 5 категорії можливий все-таки тільки через додаток Пумб? Поповнення через Приват Next підходить лише для кредитки?
Так, після поповнення мобільного через додаток Пумба у вайбер одразу прийшло повідомлення про нарахування кешбеку за цю оплату.
Після оплати комуналки через Приват Next оплата пройшла,але вайбер про кешбек мовчить.
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:12
Рубрика "хозяйке" на заметку
Практический кейс:
6я категория (175грн. за 10-20 операций) замечательно работает в связке с кредиткой от Ясно и оплатой комунали через приложение.
Сообщение в Вайбер приходит
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:51
Re: ПУМБ
Оформил сегодня Всекарту по рефке. Для получения вознаграждения нужно ли еще какие то действия по карте? Участвует ли карта в кешбечной программе? Пробую добавить из групп , пишет вы уже в этом месяце выбрали группу для всеможу.
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:53
Сделать покупку от 100 грн.
Кешбечная программа действует на все карты, т.е. по этой карте тоже будет та категория, что была выбрана в начале месяца
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:57
бюрократия и формализм: им важно что бы счёт оставался активным. Хоть коробок спичек купи.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 16 січ, 2021 14:55
Re: ПУМБ
Ппц, малый оформил сегодня Всекарту по моей рефке, ТУТ ЖЕ пришло смс от какого-то StarCredita, и позвонила какая-то чувырла, главное обратилась по имени отчеству, "Здравствуйте, Вас Ольга беспАкоит, Свидома ГрамАда Украины(!) , хатим абрАтиться к вам за помащью...". Это уже дно какое-то.
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:10
второй-третий месяц не новость.Доброе утро
третье рыло в связке,не удивительно.Тоже было,посланы культурно
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