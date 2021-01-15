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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2863286428652866 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 815 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 90 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 120 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 217 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 815 Додано: Суб 16 січ, 2021 18:16 Re: ПУМБ MASolomko написав: stryzhko, кешбек по коммуналке зачисляют до 5 рабочих дней с момента проводки операции по счёту. Зависит от канала оплаты, быстрей всего на своем пумб-онлайн они делают зачисление. Другие могут и намного дольше 5 дней держать, или вообще в ручном режиме. Зависит от канала оплаты, быстрей всего на своем пумб-онлайн они делают зачисление. Другие могут и намного дольше 5 дней держать, или вообще в ручном режиме. Оформи карту по ссылке и получи:

+100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV

+100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX

+55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ

+50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP anis

Повідомлень: 2637 З нами з: 22.11.15 Подякував: 104 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 січ, 2021 18:57 Ferlakur написав: Ппц, малый оформил сегодня Всекарту по моей рефке, ТУТ ЖЕ пришло смс от какого-то StarCredita, и позвонила какая-то чувырла, главное обратилась по имени отчеству, "Здравствуйте, Вас Ольга беспАкоит, Свидома ГрамАда Украины(!) , хатим абрАтиться к вам за помащью...". Это уже дно какое-то. Ппц, малый оформил сегодня Всекарту по моей рефке, ТУТ ЖЕ пришло смс от какого-то StarCredita, и позвонила какая-то чувырла, главное обратилась по имени отчеству, "Здравствуйте, Вас Ольга беспАкоит, Свидома ГрамАда Украины(!) , хатим абрАтиться к вам за помащью...". Это уже дно какое-то.



та лан, ничо не ново

любой чек банком истории от УБКИ - в теч суток звонок из Привата с впариванием кредитки



с Форвардом песня как и у Вас - тоже какая-то кредитоналивайка сразу набивается условия прислать та лан, ничо не новолюбой чек банком истории от УБКИ - в теч суток звонок из Привата с впариванием кредиткис Форвардом песня как и у Вас - тоже какая-то кредитоналивайка сразу набивается условия прислать cohan Повідомлень: 741 З нами з: 27.09.19 Подякував: 48 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 січ, 2021 19:40 cohan написав: Ferlakur написав: Ппц, малый оформил сегодня Всекарту по моей рефке, ТУТ ЖЕ пришло смс от какого-то StarCredita, и позвонила какая-то чувырла, главное обратилась по имени отчеству, "Здравствуйте, Вас Ольга беспАкоит, Свидома ГрамАда Украины(!) , хатим абрАтиться к вам за помащью...". Это уже дно какое-то. Ппц, малый оформил сегодня Всекарту по моей рефке, ТУТ ЖЕ пришло смс от какого-то StarCredita, и позвонила какая-то чувырла, главное обратилась по имени отчеству, "Здравствуйте, Вас Ольга беспАкоит, Свидома ГрамАда Украины(!) , хатим абрАтиться к вам за помащью...". Это уже дно какое-то.



та лан, ничо не ново

любой чек банком истории от УБКИ - в теч суток звонок из Привата с впариванием кредитки



с Форвардом песня как и у Вас - тоже какая-то кредитоналивайка сразу набивается условия прислать та лан, ничо не новолюбой чек банком истории от УБКИ - в теч суток звонок из Привата с впариванием кредиткис Форвардом песня как и у Вас - тоже какая-то кредитоналивайка сразу набивается условия прислать

Ну кредитоналивайки и банки это не новость, да, но в от эта Свидома Громада, собирающая на лечение 4х летней девочке, причем с интонациями давней обитательницы женской зоны, это уже ни в какие ворота. Ну кредитоналивайки и банки это не новость, да, но в от эта Свидома Громада, собирающая на лечение 4х летней девочке, причем с интонациями давней обитательницы женской зоны, это уже ни в какие ворота. Ferlakur Повідомлень: 3707 З нами з: 14.10.08 Подякував: 219 раз. Подякували: 173 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2863286428652866 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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