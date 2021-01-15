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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 18:16
MASolomko написав:stryzhko, кешбек по коммуналке зачисляют до 5 рабочих дней с момента проводки операции по счёту.
Зависит от канала оплаты, быстрей всего на своем пумб-онлайн они делают зачисление. Другие могут и намного дольше 5 дней держать, или вообще в ручном режиме.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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Додано: Суб 16 січ, 2021 18:57
Ferlakur написав:
Ппц, малый оформил сегодня Всекарту по моей рефке, ТУТ ЖЕ пришло смс от какого-то StarCredita, и позвонила какая-то чувырла, главное обратилась по имени отчеству, "Здравствуйте, Вас Ольга беспАкоит, Свидома ГрамАда Украины(!) , хатим абрАтиться к вам за помащью...". Это уже дно какое-то.
та лан, ничо не ново
любой чек банком истории от УБКИ - в теч суток звонок из Привата с впариванием кредитки
с Форвардом песня как и у Вас - тоже какая-то кредитоналивайка сразу набивается условия прислать
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cohan
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Додано: Суб 16 січ, 2021 19:40
cohan написав: Ferlakur написав:
Ппц, малый оформил сегодня Всекарту по моей рефке, ТУТ ЖЕ пришло смс от какого-то StarCredita, и позвонила какая-то чувырла, главное обратилась по имени отчеству, "Здравствуйте, Вас Ольга беспАкоит, Свидома ГрамАда Украины(!) , хатим абрАтиться к вам за помащью...". Это уже дно какое-то.
та лан, ничо не ново
любой чек банком истории от УБКИ - в теч суток звонок из Привата с впариванием кредитки
с Форвардом песня как и у Вас - тоже какая-то кредитоналивайка сразу набивается условия прислать
Ну кредитоналивайки и банки это не новость, да, но в от эта Свидома Громада, собирающая на лечение 4х летней девочке, причем с интонациями давней обитательницы женской зоны, это уже ни в какие ворота.
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Ferlakur
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