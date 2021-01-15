Ferlakur написав:Ппц, малый оформил сегодня Всекарту по моей рефке, ТУТ ЖЕ пришло смс от какого-то StarCredita, и позвонила какая-то чувырла, главное обратилась по имени отчеству, "Здравствуйте, Вас Ольга беспАкоит, Свидома ГрамАда Украины(!) , хатим абрАтиться к вам за помащью...". Это уже дно какое-то.
та лан, ничо не ново любой чек банком истории от УБКИ - в теч суток звонок из Привата с впариванием кредитки
с Форвардом песня как и у Вас - тоже какая-то кредитоналивайка сразу набивается условия прислать
Ferlakur написав:Ппц, малый оформил сегодня Всекарту по моей рефке, ТУТ ЖЕ пришло смс от какого-то StarCredita, и позвонила какая-то чувырла, главное обратилась по имени отчеству, "Здравствуйте, Вас Ольга беспАкоит, Свидома ГрамАда Украины(!) , хатим абрАтиться к вам за помащью...". Это уже дно какое-то.
та лан, ничо не ново любой чек банком истории от УБКИ - в теч суток звонок из Привата с впариванием кредитки
с Форвардом песня как и у Вас - тоже какая-то кредитоналивайка сразу набивается условия прислать
Ну кредитоналивайки и банки это не новость, да, но в от эта Свидома Громада, собирающая на лечение 4х летней девочке, причем с интонациями давней обитательницы женской зоны, это уже ни в какие ворота.
Панове, решил оформить карту Ясно с 10% кешбеком для оплаты коммуналки. На другого человека ессесно, не клиента пумба. Симку отдельную купил). Какой алгоритм действий? В отделении карту заказывать? Сколько еще будет длится кешбечная акция? Какие подводные камни?
Andey написав:Панове, решил оформить карту Ясно с 10% кешбеком для оплаты коммуналки. На другого человека ессесно, не клиента пумба. Симку отдельную купил). Какой алгоритм действий? В отделении карту заказывать? Сколько еще будет длится кешбечная акция? Какие подводные камни?
Заказывать с этой страницы https://www.pumb.ua/yasno Заказать можете на любой номер, не клиента в банке, при получении фин.номер в отделении можете сменить на нужный вам. Пока акция до конца апреля.
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
+100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
+50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
Andey написав:Панове, решил оформить карту Ясно с 10% кешбеком для оплаты коммуналки. На другого человека ессесно, не клиента пумба. Симку отдельную купил). Какой алгоритм действий? В отделении карту заказывать? Сколько еще будет длится кешбечная акция? Какие подводные камни?
Заказывать с этой страницы https://www.pumb.ua/yasno Заказать можете на любой номер, не клиента в банке, при получении фин.номер в отделении можете сменить на нужный вам. Пока акция до конца апреля.
так они ограничили сумму кешбека до 300 грн только(( Это в месяц я так понимаю? Т.е. например если коммуналка 9000 грн, то чтобы срубить 900 грн нужно заводить 3 отдельные карты на разных людей не клиентов пумбы?
Andey написав:Панове, решил оформить карту Ясно с 10% кешбеком для оплаты коммуналки. На другого человека ессесно, не клиента пумба. Симку отдельную купил). Какой алгоритм действий? В отделении карту заказывать? Сколько еще будет длится кешбечная акция? Какие подводные камни?
Заказывать с этой страницы https://www.pumb.ua/yasno Заказать можете на любой номер, не клиента в банке, при получении фин.номер в отделении можете сменить на нужный вам. Пока акция до конца апреля.
так они ограничили сумму кешбека до 300 грн только(( Это в месяц я так понимаю? Т.е. например если коммуналка 9000 грн, то чтобы срубить 900 грн нужно заводить 3 отдельные карты на разных людей не клиентов пумбы?
Andey написав:Панове, решил оформить карту Ясно с 10% кешбеком для оплаты коммуналки. На другого человека ессесно, не клиента пумба. Симку отдельную купил). Какой алгоритм действий? В отделении карту заказывать? Сколько еще будет длится кешбечная акция? Какие подводные камни?
Заказывать с этой страницы https://www.pumb.ua/yasno Заказать можете на любой номер, не клиента в банке, при получении фин.номер в отделении можете сменить на нужный вам. Пока акция до конца апреля.
так они ограничили сумму кешбека до 300 грн только(( Это в месяц я так понимаю? Т.е. например если коммуналка 9000 грн, то чтобы срубить 900 грн нужно заводить 3 отдельные карты на разных людей не клиентов пумбы?
Всегда у них 300 было, Ещё будет 500 но с 5% по категориям.
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
+100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
+50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP