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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2864286528662867>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:16

Re: ПУМБ

MASolomko написав:stryzhko, кешбек по коммуналке зачисляют до 5 рабочих дней с момента проводки операции по счёту.
Зависит от канала оплаты, быстрей всего на своем пумб-онлайн они делают зачисление. Другие могут и намного дольше 5 дней держать, или вообще в ручном режиме.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:57

  Ferlakur написав:Ппц, малый оформил сегодня Всекарту по моей рефке, ТУТ ЖЕ пришло смс от какого-то StarCredita, и позвонила какая-то чувырла, главное обратилась по имени отчеству, "Здравствуйте, Вас Ольга беспАкоит, Свидома ГрамАда Украины(!) , хатим абрАтиться к вам за помащью...". Это уже дно какое-то.


та лан, ничо не ново
любой чек банком истории от УБКИ - в теч суток звонок из Привата с впариванием кредитки

с Форвардом песня как и у Вас - тоже какая-то кредитоналивайка сразу набивается условия прислать
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 19:40

  cohan написав:
  Ferlakur написав:Ппц, малый оформил сегодня Всекарту по моей рефке, ТУТ ЖЕ пришло смс от какого-то StarCredita, и позвонила какая-то чувырла, главное обратилась по имени отчеству, "Здравствуйте, Вас Ольга беспАкоит, Свидома ГрамАда Украины(!) , хатим абрАтиться к вам за помащью...". Это уже дно какое-то.


та лан, ничо не ново
любой чек банком истории от УБКИ - в теч суток звонок из Привата с впариванием кредитки

с Форвардом песня как и у Вас - тоже какая-то кредитоналивайка сразу набивается условия прислать

Ну кредитоналивайки и банки это не новость, да, но в от эта Свидома Громада, собирающая на лечение 4х летней девочке, причем с интонациями давней обитательницы женской зоны, это уже ни в какие ворота.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 20:16

Re: ПУМБ

Панове, решил оформить карту Ясно с 10% кешбеком для оплаты коммуналки. На другого человека ессесно, не клиента пумба. Симку отдельную купил).
Какой алгоритм действий? В отделении карту заказывать? Сколько еще будет длится кешбечная акция? Какие подводные камни?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 20:29

Re: ПУМБ

Andey написав:Панове, решил оформить карту Ясно с 10% кешбеком для оплаты коммуналки. На другого человека ессесно, не клиента пумба. Симку отдельную купил).
Какой алгоритм действий? В отделении карту заказывать? Сколько еще будет длится кешбечная акция? Какие подводные камни?
Заказывать с этой страницы
https://www.pumb.ua/yasno
Заказать можете на любой номер, не клиента в банке, при получении фин.номер в отделении можете сменить на нужный вам.
Пока акция до конца апреля.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 20:54

  anis написав:
Andey написав:Панове, решил оформить карту Ясно с 10% кешбеком для оплаты коммуналки. На другого человека ессесно, не клиента пумба. Симку отдельную купил).
Какой алгоритм действий? В отделении карту заказывать? Сколько еще будет длится кешбечная акция? Какие подводные камни?
Заказывать с этой страницы
https://www.pumb.ua/yasno
Заказать можете на любой номер, не клиента в банке, при получении фин.номер в отделении можете сменить на нужный вам.
Пока акция до конца апреля.

так они ограничили сумму кешбека до 300 грн только(( Это в месяц я так понимаю?
Т.е. например если коммуналка 9000 грн, то чтобы срубить 900 грн нужно заводить 3 отдельные карты на разных людей не клиентов пумбы?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 20:55

  Andey написав:
  anis написав:
Andey написав:Панове, решил оформить карту Ясно с 10% кешбеком для оплаты коммуналки. На другого человека ессесно, не клиента пумба. Симку отдельную купил).
Какой алгоритм действий? В отделении карту заказывать? Сколько еще будет длится кешбечная акция? Какие подводные камни?
Заказывать с этой страницы
https://www.pumb.ua/yasno
Заказать можете на любой номер, не клиента в банке, при получении фин.номер в отделении можете сменить на нужный вам.
Пока акция до конца апреля.

так они ограничили сумму кешбека до 300 грн только(( Это в месяц я так понимаю?
Т.е. например если коммуналка 9000 грн, то чтобы срубить 900 грн нужно заводить 3 отдельные карты на разных людей не клиентов пумбы?

Правильно
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:03

а если для всех трех людей установить один и тот же финансовый номер телефона? такое прокатит? или у каждого должна быть своя симка?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:05

  Andey написав:,
Т.е. например если коммуналка 9000 грн, то чтобы срубить 900 грн нужно заводить 3 отдельные карты на разных людей не клиентов пумбы?

да,
можно и на клиентов,
или оформить субсидию
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:18

Re: ПУМБ

Andey написав:
  anis написав:
Andey написав:Панове, решил оформить карту Ясно с 10% кешбеком для оплаты коммуналки. На другого человека ессесно, не клиента пумба. Симку отдельную купил).
Какой алгоритм действий? В отделении карту заказывать? Сколько еще будет длится кешбечная акция? Какие подводные камни?
Заказывать с этой страницы
https://www.pumb.ua/yasno
Заказать можете на любой номер, не клиента в банке, при получении фин.номер в отделении можете сменить на нужный вам.
Пока акция до конца апреля.

так они ограничили сумму кешбека до 300 грн только(( Это в месяц я так понимаю?
Т.е. например если коммуналка 9000 грн, то чтобы срубить 900 грн нужно заводить 3 отдельные карты на разных людей не клиентов пумбы?
Всегда у них 300 было,
Ещё будет 500 но с 5% по категориям.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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