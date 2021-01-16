СвояAndey написав:а если для всех трех людей установить один и тот же финансовый номер телефона? такое прокатит? или у каждого должна быть своя симка?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 21:19
Re: ПУМБ
Своя
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:57
в договорах некоторых банков (может и ПУМЫ, лень читать) пишут что фин номер чуть ли не эквивалент налогового, что-то вроде "клиент гарантирует, что он его, обещает при смене тут же уведомить" и прочее бла бла
да и, если видели выписки из кредитных бюро - туда номера тоже попадают
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