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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 21:19
Andey написав:а если для всех трех людей установить один и тот же финансовый номер телефона? такое прокатит? или у каждого должна быть своя симка?
Своя
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anis
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Додано: Суб 16 січ, 2021 22:57
Andey написав:
а если для всех трех людей установить один и тот же финансовый номер телефона? такое прокатит? или у каждого должна быть своя симка?
в договорах некоторых банков (может и ПУМЫ, лень читать) пишут что фин номер чуть ли не эквивалент налогового, что-то вроде "клиент гарантирует, что он его, обещает при смене тут же уведомить" и прочее бла бла
да и, если видели выписки из кредитных бюро - туда номера тоже попадают
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cohan
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Додано: Нед 17 січ, 2021 11:35
Uplata постоянно висит и вылетает. У кого получалось платить - подскажите какой браузер для веба?
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valya
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Додано: Нед 17 січ, 2021 12:00
valya написав:
Uplata постоянно висит и вылетает. У кого получалось платить - подскажите какой браузер для веба?
Юзайте Файрфокс.
Например, меня выбивает у Алки, Пумбы, Сибаса при р2р под Хромом. Задолбало
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 17 січ, 2021 12:31
clientage написав: valya написав:
Uplata постоянно висит и вылетает. У кого получалось платить - подскажите какой браузер для веба?
Юзайте Файрфокс.
Например, меня выбивает у Алки, Пумбы, Сибаса при р2р под Хромом. Задолбало
А у меня вот Опера норм работает.
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rollo
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