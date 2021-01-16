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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2865286628672868>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 816
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 816
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:19

Re: ПУМБ

Andey написав:а если для всех трех людей установить один и тот же финансовый номер телефона? такое прокатит? или у каждого должна быть своя симка?
Своя
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anis
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:57

  Andey написав:а если для всех трех людей установить один и тот же финансовый номер телефона? такое прокатит? или у каждого должна быть своя симка?


в договорах некоторых банков (может и ПУМЫ, лень читать) пишут что фин номер чуть ли не эквивалент налогового, что-то вроде "клиент гарантирует, что он его, обещает при смене тут же уведомить" и прочее бла бла

да и, если видели выписки из кредитных бюро - туда номера тоже попадают
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:35

Re: ПУМБ

Uplata постоянно висит и вылетает. У кого получалось платить - подскажите какой браузер для веба?
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:00

  valya написав:Uplata постоянно висит и вылетает. У кого получалось платить - подскажите какой браузер для веба?

Юзайте Файрфокс.
Например, меня выбивает у Алки, Пумбы, Сибаса при р2р под Хромом. Задолбало
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:31

  clientage написав:
  valya написав:Uplata постоянно висит и вылетает. У кого получалось платить - подскажите какой браузер для веба?

Юзайте Файрфокс.
Например, меня выбивает у Алки, Пумбы, Сибаса при р2р под Хромом. Задолбало

А у меня вот Опера норм работает.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:56

Re: ПУМБ

Если через портмоне набивать по 25 по одной услуге за коммуналку (естественно с удаление/созданием шаблона) - не забанит кто либо - портя или пумба?
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:06

  valya написав:Если через портмоне набивать по 25 по одной услуге за коммуналку (естественно с удаление/созданием шаблона) - не забанит кто либо - портя или пумба?

Делайте паузы по 5..15 мин после 2..3 подряд платежей :)
Я плачу через Портю, сразу по 5..7 платежей, в т.ч. и Ясной, пока не забанили.
Но у Пумбы СБ действительно шибко пугливое :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:13

  clientage написав:
  valya написав:Если через портмоне набивать по 25 по одной услуге за коммуналку (естественно с удаление/созданием шаблона) - не забанит кто либо - портя или пумба?

Делайте паузы по 5..15 мин после 2..3 подряд платежей :)
Я плачу через Портю, сразу по 5..7 платежей, в т.ч. и Ясной, пока не забанили.
Но у Пумбы СБ действительно шибко пугливое :shock:

банят тупо после 10 шт в день и потом даже СЭП с р2р не идут :mrgreen: .Решается кол-во звонком на горячку и установкой нужного на месяц или заявой в отделении на год
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:14

  clientage написав:Делайте паузы по 5..15 мин после 2..3 подряд платежей :)
Я плачу через Портю, сразу по 5..7 платежей, в т.ч. и Ясной, пока не забанили.
Но у Пумбы СБ действительно шибко пугливое :shock:


А куда спешить? Можно спокойно на месяц растянуть по несколько в дней.
Ну и по условиям от 25. Не стоить имхо тут жадничать из-за нескольких копеек сверху.)
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:18

Re: ПУМБ

  Aps написав:А куда спешить?
а вдруг завтра война?
  Aps написав:А куда спешить? Можно спокойно на месяц растянуть по несколько в дней.
Ну и по условиям от 25

А вдруг завтра война? :lol:
25,00 принимает :wink:
Мизантрóп
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