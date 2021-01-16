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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 21:19
Andey написав:а если для всех трех людей установить один и тот же финансовый номер телефона? такое прокатит? или у каждого должна быть своя симка?
Своя
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anis
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Додано: Суб 16 січ, 2021 22:57
Andey написав:
а если для всех трех людей установить один и тот же финансовый номер телефона? такое прокатит? или у каждого должна быть своя симка?
в договорах некоторых банков (может и ПУМЫ, лень читать) пишут что фин номер чуть ли не эквивалент налогового, что-то вроде "клиент гарантирует, что он его, обещает при смене тут же уведомить" и прочее бла бла
да и, если видели выписки из кредитных бюро - туда номера тоже попадают
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cohan
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Додано: Нед 17 січ, 2021 11:35
Uplata постоянно висит и вылетает. У кого получалось платить - подскажите какой браузер для веба?
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valya
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Додано: Нед 17 січ, 2021 12:00
valya написав:
Uplata постоянно висит и вылетает. У кого получалось платить - подскажите какой браузер для веба?
Юзайте Файрфокс.
Например, меня выбивает у Алки, Пумбы, Сибаса при р2р под Хромом. Задолбало
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 17 січ, 2021 12:31
clientage написав: valya написав:
Uplata постоянно висит и вылетает. У кого получалось платить - подскажите какой браузер для веба?
Юзайте Файрфокс.
Например, меня выбивает у Алки, Пумбы, Сибаса при р2р под Хромом. Задолбало
А у меня вот Опера норм работает.
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rollo
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Додано: Нед 17 січ, 2021 12:56
Если через портмоне набивать по 25 по одной услуге за коммуналку (естественно с удаление/созданием шаблона) - не забанит кто либо - портя или пумба?
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valya
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Додано: Нед 17 січ, 2021 13:06
valya написав:
Если через портмоне набивать по 25 по одной услуге за коммуналку (естественно с удаление/созданием шаблона) - не забанит кто либо - портя или пумба?
Делайте паузы по 5..15 мин после 2..3 подряд платежей
Я плачу через Портю, сразу по 5..7 платежей, в т.ч. и Ясной, пока не забанили.
Но у Пумбы СБ действительно шибко пугливое
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 17 січ, 2021 13:13
clientage написав: valya написав:
Если через портмоне набивать по 25 по одной услуге за коммуналку (естественно с удаление/созданием шаблона) - не забанит кто либо - портя или пумба?
Делайте паузы по 5..15 мин после 2..3 подряд платежей
Я плачу через Портю, сразу по 5..7 платежей, в т.ч. и Ясной, пока не забанили.
Но у Пумбы СБ действительно шибко пугливое
банят тупо после 10 шт в день и потом даже СЭП с р2р не идут
.Решается кол-во звонком на горячку и установкой нужного на месяц или заявой в отделении на год
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Мизантрóп
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Додано: Нед 17 січ, 2021 13:14
clientage написав:
Делайте паузы по 5..15 мин после 2..3 подряд платежей
Я плачу через Портю, сразу по 5..7 платежей, в т.ч. и Ясной, пока не забанили.
Но у Пумбы СБ действительно шибко пугливое
А куда спешить? Можно спокойно на месяц растянуть по несколько в дней.
Ну и по условиям от 25. Не стоить имхо тут жадничать из-за нескольких копеек сверху.)
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Aps
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Додано: Нед 17 січ, 2021 13:18
Aps написав:
А куда спешить?
а вдруг завтра война?
Aps написав:
А куда спешить? Можно спокойно на месяц растянуть по несколько в дней.
Ну и по условиям от 25
А вдруг завтра война?
25,00 принимает
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Мизантрóп
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