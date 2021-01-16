Прошло 19 по 25!!! Шо будет дальше - посмотрим
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 січ, 2021 13:29
Прошло 19 по 25!!! Шо будет дальше - посмотрим
*******
Додано: Нед 17 січ, 2021 13:59
Додано: Нед 17 січ, 2021 14:16
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