RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2865286628672868

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 816
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 816
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:29

  valya написав:Если через портмоне набивать по 25 по одной услуге за коммуналку (естественно с удаление/созданием шаблона) - не забанит кто либо - портя или пумба?

Прошло 19 по 25!!! Шо будет дальше - посмотрим
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1427
З нами з: 31.10.12
Подякував: 372 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:59

  Мизантрóп написав:25,00 принимает :wink:


Та да. Но речь ведем про конспирацию. :)
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3369
З нами з: 24.06.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:16

  Aps написав:
  Мизантрóп написав:25,00 принимает :wink:


Та да. Но речь ведем про конспирацию. :)

пох,мы по правилам играем,у нас всё честно.Вот только не забываем с кем играем :wink:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5209
З нами з: 03.12.14
Подякував: 821 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2865286628672868
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Aps, liliya_logical і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.