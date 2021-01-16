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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 січ, 2021 13:29
valya написав:
Если через портмоне набивать по 25 по одной услуге за коммуналку (естественно с удаление/созданием шаблона) - не забанит кто либо - портя или пумба?
Прошло 19 по 25!!! Шо будет дальше - посмотрим
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Додано: Нед 17 січ, 2021 15:51
valya написав:
Uplata постоянно висит и вылетает. У кого получалось платить - подскажите какой браузер для веба?
SlimJet - и систему не грузит, и быстрый, и не глючный.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Нед 17 січ, 2021 16:37
ukrprom2014 написав: valya написав:
Uplata постоянно висит и вылетает. У кого получалось платить - подскажите какой браузер для веба?
SlimJet - и систему не грузит, и быстрый, и не глючный.
Спасибо конечно, пользуюсь андроидом
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