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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2865286628672868

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 816
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 816
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:29

  valya написав:Если через портмоне набивать по 25 по одной услуге за коммуналку (естественно с удаление/созданием шаблона) - не забанит кто либо - портя или пумба?

Прошло 19 по 25!!! Шо будет дальше - посмотрим
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:59

  Мизантрóп написав:25,00 принимает :wink:


Та да. Но речь ведем про конспирацию. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:16

  Aps написав:
  Мизантрóп написав:25,00 принимает :wink:


Та да. Но речь ведем про конспирацию. :)

пох,мы по правилам играем,у нас всё честно.Вот только не забываем с кем играем :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:51

  valya написав:Uplata постоянно висит и вылетает. У кого получалось платить - подскажите какой браузер для веба?

SlimJet - и систему не грузит, и быстрый, и не глючный.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:37

  ukrprom2014 написав:
  valya написав:Uplata постоянно висит и вылетает. У кого получалось платить - подскажите какой браузер для веба?

SlimJet - и систему не грузит, и быстрый, и не глючный.

Спасибо конечно, пользуюсь андроидом
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:36

Re: ПУМБ

А кто знает как заставить работать acs.fuib.com (3ds pumb) в мозилле?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:43

  Maksi2 написав:А кто знает как заставить работать acs.fuib.com (3ds pumb) в мозилле?

Написати розробникам щоб нарешті пофіксили сумісніть з Firefox - мене теж вже дістало що треба переключатись на інший браузер при оплаті ПУМБом. Пошукаю як можна ПУМБу про це написати...
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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