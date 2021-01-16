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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 січ, 2021 13:29
valya написав:
Если через портмоне набивать по 25 по одной услуге за коммуналку (естественно с удаление/созданием шаблона) - не забанит кто либо - портя или пумба?
Прошло 19 по 25!!! Шо будет дальше - посмотрим
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Додано: Нед 17 січ, 2021 15:51
valya написав:
Uplata постоянно висит и вылетает. У кого получалось платить - подскажите какой браузер для веба?
SlimJet - и систему не грузит, и быстрый, и не глючный.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Нед 17 січ, 2021 16:37
ukrprom2014 написав: valya написав:
Uplata постоянно висит и вылетает. У кого получалось платить - подскажите какой браузер для веба?
SlimJet - и систему не грузит, и быстрый, и не глючный.
Спасибо конечно, пользуюсь андроидом
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valya
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Додано: Нед 17 січ, 2021 17:36
А кто знает как заставить работать acs.fuib.com (3ds pumb) в мозилле?
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Maksi2
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Додано: Нед 17 січ, 2021 17:43
Maksi2 написав:
А кто знает как заставить работать acs.fuib.com (3ds pumb) в мозилле?
Написати розробникам щоб нарешті пофіксили сумісніть з Firefox - мене теж вже дістало що треба переключатись на інший браузер при оплаті ПУМБом. Пошукаю як можна ПУМБу про це написати...
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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miltador
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Додано: Нед 17 січ, 2021 20:20
miltador написав: Maksi2 написав:
А кто знает как заставить работать acs.fuib.com (3ds pumb) в мозилле?
Написати розробникам щоб нарешті пофіксили сумісніть з Firefox - мене теж вже дістало що треба переключатись на інший браузер при оплаті ПУМБом. Пошукаю як можна ПУМБу про це написати...
Писав 100 разів, на різні теми, зовсім не варіант, бо в пумбі розраби впороті наглухо і їм наші пропозиціі побоку. Легше знайти як вимкнути перевірку сертифікату acs.fuib.com або щось таке інше.
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Maksi2
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