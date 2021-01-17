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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 січ, 2021 01:29
Maksi2 написав: miltador написав: Maksi2 написав:
А кто знает как заставить работать acs.fuib.com (3ds pumb) в мозилле?
Написати розробникам щоб нарешті пофіксили сумісніть з Firefox - мене теж вже дістало що треба переключатись на інший браузер при оплаті ПУМБом. Пошукаю як можна ПУМБу про це написати...
Писав 100 разів, на різні теми, зовсім не варіант, бо в пумбі розраби впороті наглухо і їм наші пропозиціі побоку. Легше знайти як вимкнути перевірку сертифікату acs.fuib.com або щось таке інше.
Может было,
с каким браузером более менее нормально?
И на андроид какой установить?
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Додано: Пон 18 січ, 2021 06:15
Доброго времени суток всем, уважаемые!
Принимайте в дружную семью свинорылов ПУМБа.
Сегодня иду получать ВсеМожу в отделение (вчера заказал на сайте "Ясно", сразу перезвонили и утвердили время на сегодня).
Поскольку мне осталось дочитать в теме еще... где-то 250 страниц (хотя я честно пытаюсь!), прошу покорнейше ответить опытных товарищей на несколько вопросов.
1. Решил заюзать "ВсеКарту". Выбрал 6-ю категорию для пробы (175 грн за 20 операций). Если я получу "ВсеМожу" сегодня, смогу ли по ней выбрать какую-то другую категорию на январь, или по ней тоже уже по умолчанию будет установлена 6-я категория?
2. Другу дал рефссылку для оформления ВсеКарты. Правильно ли я понял, чтобы получить 100 грн реферральных, ему надо сразу после получения ВсеКарты сделать одну торговую операцию на 100 грн этой картой? Или это требование уже не работает? Вроде писали об этом в сентябре-октябре (сорри, только начал читать за ноябрь). Или дадут и без этого?
И еще. Эта операция на 100 грн - должна быть обязательно первой или просто после операции на 100 начислят бонусные за реферралку?
3. При оформлении "ВсеМожу" в отделении - от чего надо сразу отказываться? Как я понял, не брать страховку (а есть возможность отказаться?), а что еще?
4. По "ВсеМожу" - где правильно платить за коммуналку, чтобы получить 10% кешбэка? Через Пумб онлайн, через Пейхаб, другие варианты?
Или это только на электроэнергию от "Ясно"?
5. К вопросу 4. Есть ли минимальная сумма платежа, ниже которой кешбэк начисляться не будет?
6. Как грамотно погашать карту? Здесь я прочитал, что вроде у людей разные(!!!) даты погашения (от чего зависит?). А погашать тянучкой с другой карты или можно толкать на ВсеМожу (например, с Моно), или другие варианты?
Спасибо огромное заранее за ответы!
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Додано: Пон 18 січ, 2021 06:24
Искатель Кешбек "назначен" на ИНН. Пополнять любим удобним способом - вход неоплачивается . От погашения через терминал, оплатой пополнения карти с Привата , СЕП или перевод с Мони , Форварда и тд и тп. Все остальное - в процессе.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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