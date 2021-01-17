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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2867286828692870>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 01:29

Re: ПУМБ

Maksi2 написав:
  miltador написав:
  Maksi2 написав:А кто знает как заставить работать acs.fuib.com (3ds pumb) в мозилле?

Написати розробникам щоб нарешті пофіксили сумісніть з Firefox - мене теж вже дістало що треба переключатись на інший браузер при оплаті ПУМБом. Пошукаю як можна ПУМБу про це написати...

Писав 100 разів, на різні теми, зовсім не варіант, бо в пумбі розраби впороті наглухо і їм наші пропозиціі побоку. Легше знайти як вимкнути перевірку сертифікату acs.fuib.com або щось таке інше.
Может было,
с каким браузером более менее нормально?
И на андроид какой установить?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 06:15

Вопросы по ВсеКарта и ВсеМожу

Доброго времени суток всем, уважаемые!
Принимайте в дружную семью свинорылов ПУМБа.
Сегодня иду получать ВсеМожу в отделение (вчера заказал на сайте "Ясно", сразу перезвонили и утвердили время на сегодня).
Поскольку мне осталось дочитать в теме еще... где-то 250 страниц (хотя я честно пытаюсь!), прошу покорнейше ответить опытных товарищей на несколько вопросов.

1. Решил заюзать "ВсеКарту". Выбрал 6-ю категорию для пробы (175 грн за 20 операций). Если я получу "ВсеМожу" сегодня, смогу ли по ней выбрать какую-то другую категорию на январь, или по ней тоже уже по умолчанию будет установлена 6-я категория?
2. Другу дал рефссылку для оформления ВсеКарты. Правильно ли я понял, чтобы получить 100 грн реферральных, ему надо сразу после получения ВсеКарты сделать одну торговую операцию на 100 грн этой картой? Или это требование уже не работает? Вроде писали об этом в сентябре-октябре (сорри, только начал читать за ноябрь). Или дадут и без этого?
И еще. Эта операция на 100 грн - должна быть обязательно первой или просто после операции на 100 начислят бонусные за реферралку?

3. При оформлении "ВсеМожу" в отделении - от чего надо сразу отказываться? Как я понял, не брать страховку (а есть возможность отказаться?), а что еще?

4. По "ВсеМожу" - где правильно платить за коммуналку, чтобы получить 10% кешбэка? Через Пумб онлайн, через Пейхаб, другие варианты?
Или это только на электроэнергию от "Ясно"?
5. К вопросу 4. Есть ли минимальная сумма платежа, ниже которой кешбэк начисляться не будет?
6. Как грамотно погашать карту? Здесь я прочитал, что вроде у людей разные(!!!) даты погашения (от чего зависит?). А погашать тянучкой с другой карты или можно толкать на ВсеМожу (например, с Моно), или другие варианты?

Спасибо огромное заранее за ответы!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 06:24

Искатель Кешбек "назначен" на ИНН. Пополнять любим удобним способом - вход неоплачивается . От погашения через терминал, оплатой пополнения карти с Привата , СЕП или перевод с Мони , Форварда и тд и тп. Все остальное - в процессе.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 07:22

Re: ПУМБ

Искатель,
2) первая торговая операция. В теме писали, что и интернет-операции тоже считаются (например, пополнение телефона через сайт оператора);
3) сейчас карты оформляют без страховки и с датой РД 30 число.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 07:40

  MASolomko написав:Искатель,
2) первая торговая операция. В теме писали, что и интернет-операции тоже считаются (например, пополнение телефона через сайт оператора);
3) сейчас карты оформляют без страховки и с датой РД 30 число.

Большое спасибо за уточнение!
А сумма этой первой операции должна быть от 100 грн или роли не играет?

И желательно ответы на вопросы 1, 4-6 тоже.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 07:42

  Goodman написав:Искатель Кешбек "назначен" на ИНН.


Вот совсем не понял, что Вы хотели сказать, "розтлумачте", если можно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 07:47

Re: ПУМБ

Искатель, сумма не регламентируется.

ps На многие вопросы ответы есть под спойлером "Питання щодо участі в акції для отримання кешбеку" на странице подачи заявки на карту https://www.pumb.ua/yasno
Там хорошо разжевано + уточнения можно найти через поиск по теме.

На первый вопрос (выбор категории одна на все имеющиеся карты у клиента, всеКАРТКА/всеМОЖУ) и частично шестой ответил Goodman.
Касательно даты РД я ответил ранее.
Для погашения используйте СЭП или тянучкой за пару рабочих дней до РД и будет счастье.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 08:03

  MASolomko написав:Искатель, сумма не регламентируется.

ps На многие вопросы ответы есть под спойлером "Питання щодо участі в акції для отримання кешбеку" на странице подачи заявки на карту https://www.pumb.ua/yasno
Там хорошо разжевано + уточнения можно найти через поиск по теме.

На первый вопрос (выбор категории одна на все имеющиеся карты у клиента, всеКАРТКА/всеМОЖУ) и частично шестой ответил Goodman.
Касательно даты РД я ответил ранее.
Для погашения используйте СЭП или тянучкой за пару рабочих дней до РД и будет счастье.

Еще раз большое спасибо! Goodman просто так ответил, что я не понял :) Вот теперь понял.

Скажите, а через Некст если оплачивать кредиткой "ВсеМожу" коммунальные - будет кешбэк? Кто-то пробовал?
И последний вопрос: как я понимаю,по кредитке "ВсеМожу" кешбэк по коммунальным не зависит от общей выбранной категории кешбэка, верно?

И самый последний: а как зачисляется кешбэк - на бонусный счет (как у Моно), сразу падает на счет (как у Укрсиба), другой вариант?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 08:24

  Искатель написав: Скажите, а через Некст если оплачивать кредиткой "ВсеМожу" коммунальные - будет кешбэк? Кто-то пробовал?
И последний вопрос: как я понимаю,по кредитке "ВсеМожу" кешбэк по коммунальным не зависит от общей выбранной категории кешбэка, верно?

И самый последний: а как зачисляется кешбэк - на бонусный счет (как у Моно), сразу падает на счет (как у Укрсиба), другой вариант?

Через Некст кешбек будет, если ваш поставщик есть в базе "Комунальні послуги" Некста.
Кешбек по коммунальным не зависит от выбранной категории. Но не забывайте, что больше 300 грн /мес за коммуналку не дадут.
Падает прямо на счет.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 08:28

Re: ПУМБ

Искатель в Пумб-онлайн платить ТОЛЬКО через мобильное, приложение, НЕ в десктопной версии!
Ferlakur
 
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