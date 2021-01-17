Доброго времени суток всем, уважаемые! Принимайте в дружную семью свинорылов ПУМБа. Сегодня иду получать ВсеМожу в отделение (вчера заказал на сайте "Ясно", сразу перезвонили и утвердили время на сегодня). Поскольку мне осталось дочитать в теме еще... где-то 250 страниц (хотя я честно пытаюсь!), прошу покорнейше ответить опытных товарищей на несколько вопросов.
1. Решил заюзать "ВсеКарту". Выбрал 6-ю категорию для пробы (175 грн за 20 операций). Если я получу "ВсеМожу" сегодня, смогу ли по ней выбрать какую-то другую категорию на январь, или по ней тоже уже по умолчанию будет установлена 6-я категория? 2. Другу дал рефссылку для оформления ВсеКарты. Правильно ли я понял, чтобы получить 100 грн реферральных, ему надо сразу после получения ВсеКарты сделать одну торговую операцию на 100 грн этой картой? Или это требование уже не работает? Вроде писали об этом в сентябре-октябре (сорри, только начал читать за ноябрь). Или дадут и без этого? И еще. Эта операция на 100 грн - должна быть обязательно первой или просто после операции на 100 начислят бонусные за реферралку?
3. При оформлении "ВсеМожу" в отделении - от чего надо сразу отказываться? Как я понял, не брать страховку (а есть возможность отказаться?), а что еще?
4. По "ВсеМожу" - где правильно платить за коммуналку, чтобы получить 10% кешбэка? Через Пумб онлайн, через Пейхаб, другие варианты? Или это только на электроэнергию от "Ясно"? 5. К вопросу 4. Есть ли минимальная сумма платежа, ниже которой кешбэк начисляться не будет? 6. Как грамотно погашать карту? Здесь я прочитал, что вроде у людей разные(!!!) даты погашения (от чего зависит?). А погашать тянучкой с другой карты или можно толкать на ВсеМожу (например, с Моно), или другие варианты?
Искатель Кешбек "назначен" на ИНН. Пополнять любим удобним способом - вход неоплачивается . От погашения через терминал, оплатой пополнения карти с Привата , СЕП или перевод с Мони , Форварда и тд и тп. Все остальное - в процессе.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Искатель, 2) первая торговая операция. В теме писали, что и интернет-операции тоже считаются (например, пополнение телефона через сайт оператора); 3) сейчас карты оформляют без страховки и с датой РД 30 число.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
MASolomko написав:Искатель, 2) первая торговая операция. В теме писали, что и интернет-операции тоже считаются (например, пополнение телефона через сайт оператора); 3) сейчас карты оформляют без страховки и с датой РД 30 число.
Большое спасибо за уточнение! А сумма этой первой операции должна быть от 100 грн или роли не играет?
ps На многие вопросы ответы есть под спойлером "Питання щодо участі в акції для отримання кешбеку" на странице подачи заявки на карту https://www.pumb.ua/yasno Там хорошо разжевано + уточнения можно найти через поиск по теме.
На первый вопрос (выбор категории одна на все имеющиеся карты у клиента, всеКАРТКА/всеМОЖУ) и частично шестой ответил Goodman. Касательно даты РД я ответил ранее. Для погашения используйте СЭП или тянучкой за пару рабочих дней до РД и будет счастье.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
MASolomko написав:Искатель, сумма не регламентируется.
ps На многие вопросы ответы есть под спойлером "Питання щодо участі в акції для отримання кешбеку" на странице подачи заявки на карту https://www.pumb.ua/yasno Там хорошо разжевано + уточнения можно найти через поиск по теме.
На первый вопрос (выбор категории одна на все имеющиеся карты у клиента, всеКАРТКА/всеМОЖУ) и частично шестой ответил Goodman. Касательно даты РД я ответил ранее. Для погашения используйте СЭП или тянучкой за пару рабочих дней до РД и будет счастье.
Еще раз большое спасибо! Goodman просто так ответил, что я не понял Вот теперь понял.
Скажите, а через Некст если оплачивать кредиткой "ВсеМожу" коммунальные - будет кешбэк? Кто-то пробовал? И последний вопрос: как я понимаю,по кредитке "ВсеМожу" кешбэк по коммунальным не зависит от общей выбранной категории кешбэка, верно?
И самый последний: а как зачисляется кешбэк - на бонусный счет (как у Моно), сразу падает на счет (как у Укрсиба), другой вариант?
Искатель написав: Скажите, а через Некст если оплачивать кредиткой "ВсеМожу" коммунальные - будет кешбэк? Кто-то пробовал? И последний вопрос: как я понимаю,по кредитке "ВсеМожу" кешбэк по коммунальным не зависит от общей выбранной категории кешбэка, верно?
И самый последний: а как зачисляется кешбэк - на бонусный счет (как у Моно), сразу падает на счет (как у Укрсиба), другой вариант?
Через Некст кешбек будет, если ваш поставщик есть в базе "Комунальні послуги" Некста. Кешбек по коммунальным не зависит от выбранной категории. Но не забывайте, что больше 300 грн /мес за коммуналку не дадут. Падает прямо на счет.