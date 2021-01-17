Додано: Пон 18 січ, 2021 06:15

Доброго времени суток всем, уважаемые!

Принимайте в дружную семью свинорылов ПУМБа.

Сегодня иду получать ВсеМожу в отделение (вчера заказал на сайте "Ясно", сразу перезвонили и утвердили время на сегодня).

Поскольку мне осталось дочитать в теме еще... где-то 250 страниц (хотя я честно пытаюсь!), прошу покорнейше ответить опытных товарищей на несколько вопросов.



1. Решил заюзать "ВсеКарту". Выбрал 6-ю категорию для пробы (175 грн за 20 операций). Если я получу "ВсеМожу" сегодня, смогу ли по ней выбрать какую-то другую категорию на январь, или по ней тоже уже по умолчанию будет установлена 6-я категория?

2. Другу дал рефссылку для оформления ВсеКарты. Правильно ли я понял, чтобы получить 100 грн реферральных, ему надо сразу после получения ВсеКарты сделать одну торговую операцию на 100 грн этой картой? Или это требование уже не работает? Вроде писали об этом в сентябре-октябре (сорри, только начал читать за ноябрь). Или дадут и без этого?

И еще. Эта операция на 100 грн - должна быть обязательно первой или просто после операции на 100 начислят бонусные за реферралку?



3. При оформлении "ВсеМожу" в отделении - от чего надо сразу отказываться? Как я понял, не брать страховку (а есть возможность отказаться?), а что еще?



4. По "ВсеМожу" - где правильно платить за коммуналку, чтобы получить 10% кешбэка? Через Пумб онлайн, через Пейхаб, другие варианты?

Или это только на электроэнергию от "Ясно"?

5. К вопросу 4. Есть ли минимальная сумма платежа, ниже которой кешбэк начисляться не будет?

6. Как грамотно погашать карту? Здесь я прочитал, что вроде у людей разные(!!!) даты погашения (от чего зависит?). А погашать тянучкой с другой карты или можно толкать на ВсеМожу (например, с Моно), или другие варианты?



Спасибо огромное заранее за ответы!