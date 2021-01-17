Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2867286828692870 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 817 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 91 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 120 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 218 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 817 Додано: Пон 18 січ, 2021 08:30 Искатель написав: MASolomko написав: Искатель, сумма не регламентируется.



ps На многие вопросы ответы есть под спойлером "Питання щодо участі в акції для отримання кешбеку" на странице подачи заявки на карту https://www.pumb.ua/yasno

Там хорошо разжевано + уточнения можно найти через поиск по теме.



На первый вопрос (выбор категории одна на все имеющиеся карты у клиента, всеКАРТКА/всеМОЖУ) и частично шестой ответил Goodman.

Касательно даты РД я ответил ранее.

Для погашения используйте СЭП или тянучкой за пару рабочих дней до РД и будет счастье. Искатель, сумма не регламентируется.ps На многие вопросы ответы есть под спойлером "Питання щодо участі в акції для отримання кешбеку" на странице подачи заявки на картуТам хорошо разжевано + уточнения можно найти через поиск по теме.На первый вопрос (выбор категории одна на все имеющиеся карты у клиента, всеКАРТКА/всеМОЖУ) и частично шестой ответил Goodman.Касательно даты РД я ответил ранее.Для погашения используйте СЭП или тянучкой за пару рабочих дней до РД и будет счастье.

Еще раз большое спасибо! Goodman просто так ответил, что я не понял Вот теперь понял.



Скажите, а через Некст если оплачивать кредиткой "ВсеМожу" коммунальные - будет кешбэк? Кто-то пробовал?

И последний вопрос: как я понимаю,по кредитке "ВсеМожу" кешбэк по коммунальным не зависит от общей выбранной категории кешбэка, верно?



И самый последний: а как зачисляется кешбэк - на бонусный счет (как у Моно), сразу падает на счет (как у Укрсиба), другой вариант? Еще раз большое спасибо! Goodman просто так ответил, что я не понялВот теперь понял.Скажите, а через Некст если оплачивать кредиткой "ВсеМожу" коммунальные - будет кешбэк? Кто-то пробовал?И последний вопрос: как я понимаю,по кредитке "ВсеМожу" кешбэк по коммунальным не зависит от общей выбранной категории кешбэка, верно?И самый последний: а как зачисляется кешбэк - на бонусный счет (как у Моно), сразу падает на счет (как у Укрсиба), другой вариант?

Можно через некст.

Кешбэк по категориям и кешбэк за коммуналку от Ясно это разные продукты.

Кешбэк по категориям платят до 15 числа следующего месяца на счёт. За коммуналку от Ясно платят через 5 дней от проведения( могут и позже). Можно через некст.Кешбэк по категориям и кешбэк за коммуналку от Ясно это разные продукты.Кешбэк по категориям платят до 15 числа следующего месяца на счёт. За коммуналку от Ясно платят через 5 дней от проведения( могут и позже). Вознаграждение за оформление карт:

зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF velvet Повідомлень: 3429 З нами з: 06.03.09 Подякував: 27 раз. Подякували: 473 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 08:32 Re: ПУМБ Ferlakur написав: Искатель в Пумб-онлайн платить ТОЛЬКО через мобильное, приложение, НЕ в десктопной версии! Это чтоб ещё +5% за коммунальные получить по 5й категории, ясные коммунальные можно где угодно платить. Это чтоб ещё +5% за коммунальные получить по 5й категории, ясные коммунальные можно где угодно платить. Оформи карту по ссылке и получи:

+100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV

+100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX

+55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ

+50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP anis

Повідомлень: 2642 З нами з: 22.11.15 Подякував: 104 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 08:39 anis написав: Ferlakur написав: Искатель в Пумб-онлайн платить ТОЛЬКО через мобильное, приложение, НЕ в десктопной версии! Это чтоб ещё +5% за коммунальные получить по 5й категории, ясные коммунальные можно где угодно платить. Это чтоб ещё +5% за коммунальные получить по 5й категории, ясные коммунальные можно где угодно платить.

Писали, что именно ясные коммунальные кому-то не дали за оплату в веб-версии, так что лучше не рисковать. Писали, что именно ясные коммунальные кому-то не дали за оплату в веб-версии, так что лучше не рисковать. Ferlakur Повідомлень: 3711 З нами з: 14.10.08 Подякував: 219 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2867286828692870 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: ТупУм