MASolomko написав:Искатель, сумма не регламентируется.
ps На многие вопросы ответы есть под спойлером "Питання щодо участі в акції для отримання кешбеку" на странице подачи заявки на карту https://www.pumb.ua/yasno Там хорошо разжевано + уточнения можно найти через поиск по теме.
На первый вопрос (выбор категории одна на все имеющиеся карты у клиента, всеКАРТКА/всеМОЖУ) и частично шестой ответил Goodman. Касательно даты РД я ответил ранее. Для погашения используйте СЭП или тянучкой за пару рабочих дней до РД и будет счастье.
Еще раз большое спасибо! Goodman просто так ответил, что я не понял Вот теперь понял.
Скажите, а через Некст если оплачивать кредиткой "ВсеМожу" коммунальные - будет кешбэк? Кто-то пробовал? И последний вопрос: как я понимаю,по кредитке "ВсеМожу" кешбэк по коммунальным не зависит от общей выбранной категории кешбэка, верно?
И самый последний: а как зачисляется кешбэк - на бонусный счет (как у Моно), сразу падает на счет (как у Укрсиба), другой вариант?
Можно через некст. Кешбэк по категориям и кешбэк за коммуналку от Ясно это разные продукты. Кешбэк по категориям платят до 15 числа следующего месяца на счёт. За коммуналку от Ясно платят через 5 дней от проведения( могут и позже).