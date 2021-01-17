RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2867286828692870

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 08:30

  Искатель написав:
  MASolomko написав:Искатель, сумма не регламентируется.

ps На многие вопросы ответы есть под спойлером "Питання щодо участі в акції для отримання кешбеку" на странице подачи заявки на карту https://www.pumb.ua/yasno
Там хорошо разжевано + уточнения можно найти через поиск по теме.

На первый вопрос (выбор категории одна на все имеющиеся карты у клиента, всеКАРТКА/всеМОЖУ) и частично шестой ответил Goodman.
Касательно даты РД я ответил ранее.
Для погашения используйте СЭП или тянучкой за пару рабочих дней до РД и будет счастье.

Еще раз большое спасибо! Goodman просто так ответил, что я не понял :) Вот теперь понял.

Скажите, а через Некст если оплачивать кредиткой "ВсеМожу" коммунальные - будет кешбэк? Кто-то пробовал?
И последний вопрос: как я понимаю,по кредитке "ВсеМожу" кешбэк по коммунальным не зависит от общей выбранной категории кешбэка, верно?

И самый последний: а как зачисляется кешбэк - на бонусный счет (как у Моно), сразу падает на счет (как у Укрсиба), другой вариант?

Можно через некст.
Кешбэк по категориям и кешбэк за коммуналку от Ясно это разные продукты.
Кешбэк по категориям платят до 15 числа следующего месяца на счёт. За коммуналку от Ясно платят через 5 дней от проведения( могут и позже).
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3429
З нами з: 06.03.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 08:32

Re: ПУМБ

Ferlakur написав:Искатель в Пумб-онлайн платить ТОЛЬКО через мобильное, приложение, НЕ в десктопной версии!
Это чтоб ещё +5% за коммунальные получить по 5й категории, ясные коммунальные можно где угодно платить.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2642
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 08:39

  anis написав:
Ferlakur написав:Искатель в Пумб-онлайн платить ТОЛЬКО через мобильное, приложение, НЕ в десктопной версии!
Это чтоб ещё +5% за коммунальные получить по 5й категории, ясные коммунальные можно где угодно платить.

Писали, что именно ясные коммунальные кому-то не дали за оплату в веб-версии, так что лучше не рисковать.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3711
З нами з: 14.10.08
Подякував: 219 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 09:57

  Искатель написав:1. Решил заюзать "ВсеКарту". Выбрал 6-ю категорию для пробы (175 грн за 20 операций).

Новичку вначале дают всего 10 или 15 операций :)
Если я получу "ВсеМожу" сегодня, смогу ли по ней выбрать какую-то другую категорию на январь, или по ней тоже уже по умолчанию будет установлена 6-я категория?

Сможете. Тут умолчаний нет.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2477
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:06

  ukrprom2014 написав:
  Искатель написав:1. Решил заюзать "ВсеКарту". Выбрал 6-ю категорию для пробы (175 грн за 20 операций).

Новичку вначале дают всего 10 или 15 операций :)
Если я получу "ВсеМожу" сегодня, смогу ли по ней выбрать какую-то другую категорию на январь, или по ней тоже уже по умолчанию будет установлена 6-я категория?

Сможете. Тут умолчаний нет.


Вы не внимательны :) Я писал, что по "ВсеКарте" уже выбрал 6-ю. И поэтому по "ВсеМожу" в январе по умолчанию тоже будет 6-я (20 платежей - 175 грн). Мне уже объяснили.
Искатель
 
Повідомлень: 4322
З нами з: 22.02.16
Подякував: 649 раз.
Подякували: 2618 раз.
 
Профіль
4
4
1
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:09

Искатель
Если уже выбрали, то одна категория КБ идет на все карты.
В феврале можно выбрать другую, но опять же она будет одна и таже по всем Вашим картам.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2477
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2867286828692870
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2619)
18.01.2021 10:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.