ПУМБ
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Додано: Пон 18 січ, 2021 08:30
Искатель написав: MASolomko написав:
Искатель, сумма не регламентируется.
ps На многие вопросы ответы есть под спойлером "Питання щодо участі в акції для отримання кешбеку" на странице подачи заявки на карту
https://www.pumb.ua/yasno
Там хорошо разжевано + уточнения можно найти через поиск по теме.
На первый вопрос (выбор категории одна на все имеющиеся карты у клиента, всеКАРТКА/всеМОЖУ) и частично шестой ответил Goodman.
Касательно даты РД я ответил ранее.
Для погашения используйте СЭП или тянучкой за пару рабочих дней до РД и будет счастье.
Еще раз большое спасибо! Goodman просто так ответил, что я не понял
Вот теперь понял.
Скажите, а через Некст если оплачивать кредиткой "ВсеМожу" коммунальные - будет кешбэк? Кто-то пробовал?
И последний вопрос: как я понимаю,по кредитке "ВсеМожу" кешбэк по коммунальным не зависит от общей выбранной категории кешбэка, верно?
И самый последний: а как зачисляется кешбэк - на бонусный счет (как у Моно), сразу падает на счет (как у Укрсиба), другой вариант?
Можно через некст.
Кешбэк по категориям и кешбэк за коммуналку от Ясно это разные продукты.
Кешбэк по категориям платят до 15 числа следующего месяца на счёт. За коммуналку от Ясно платят через 5 дней от проведения( могут и позже).
Вознаграждение за оформление карт: зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
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Додано: Пон 18 січ, 2021 08:32
Ferlakur написав: Искатель в Пумб-онлайн платить ТОЛЬКО через мобильное, приложение, НЕ в десктопной версии!
Это чтоб ещё +5% за коммунальные получить по 5й категории, ясные коммунальные можно где угодно платить.
Оформи карту по ссылке и получи: +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Додано: Пон 18 січ, 2021 08:39
anis написав: Ferlakur написав: Искатель в Пумб-онлайн платить ТОЛЬКО через мобильное, приложение, НЕ в десктопной версии!
Это чтоб ещё +5% за коммунальные получить по 5й категории, ясные коммунальные можно где угодно платить.
Писали, что именно ясные коммунальные кому-то не дали за оплату в веб-версии, так что лучше не рисковать.
Ferlakur
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Додано: Пон 18 січ, 2021 09:57
Искатель написав:
1. Решил заюзать "ВсеКарту". Выбрал 6-ю категорию для пробы (175 грн за 20 операций).
Новичку вначале дают всего 10 или 15 операций
Если я получу "ВсеМожу" сегодня, смогу ли по ней выбрать какую-то другую категорию на январь, или по ней тоже уже по умолчанию будет установлена 6-я категория?
Сможете. Тут умолчаний нет.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Пон 18 січ, 2021 10:06
ukrprom2014 написав: Искатель написав:
1. Решил заюзать "ВсеКарту". Выбрал 6-ю категорию для пробы (175 грн за 20 операций).
Новичку вначале дают всего 10 или 15 операций
Если я получу "ВсеМожу" сегодня, смогу ли по ней выбрать какую-то другую категорию на январь, или по ней тоже уже по умолчанию будет установлена 6-я категория?
Сможете. Тут умолчаний нет.
Вы не внимательны
Я писал, что по "ВсеКарте" уже выбрал 6-ю. И поэтому по "ВсеМожу" в январе по умолчанию тоже будет 6-я (20 платежей - 175 грн). Мне уже объяснили.
Искатель
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Додано: Пон 18 січ, 2021 10:09
Искатель Если уже выбрали, то одна категория КБ идет на все карты. В феврале можно выбрать другую, но опять же она будет одна и таже по всем Вашим картам.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Пон 18 січ, 2021 10:23
Ferlakur написав:
Искатель в Пумб-онлайн платить ТОЛЬКО через мобильное, приложение, НЕ в десктопной версии!
Вот это очень спорно. В моем случае все платежи через pumb online попали под программу 10% CB - до 10 разных контрагентов
Извращаться с оплатой коммуналки на телефоне/планшете еще то удовольствие и совершенно излишне при наличии доступа к десктопной оплате
zentol
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Додано: Пон 18 січ, 2021 10:34
ukrprom2014 написав:
Новичку вначале дают всего 10 или 15 операций
В субботу, новичку дали 20 операций.
Ferlakur
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Додано: Пон 18 січ, 2021 10:53
Ferlakur написав: ukrprom2014 написав:
Новичку вначале дают всего 10 или 15 операций
В субботу, новичку дали 20 операций.
Совершенно верно, мне тоже 20 дали. У меня ВсеКарте почти 2 года, но все время на полке лежала.
Искатель
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Додано: Пон 18 січ, 2021 11:00
zentol написав: Ferlakur написав:
Искатель в Пумб-онлайн платить ТОЛЬКО через мобильное, приложение, НЕ в десктопной версии!
Вот это очень спорно. В моем случае все платежи через pumb online попали под программу 10% CB - до 10 разных контрагентов
Извращаться с оплатой коммуналки на телефоне/планшете еще то удовольствие и совершенно излишне при наличии доступа к десктопной оплате
В этом месяце за мобильную еще плюс 5.
А так да. За декабрь по Ясно налили 10% и за оплату в веб-версии.
wig
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