zentol написав: Ferlakur написав:
Искатель в Пумб-онлайн платить ТОЛЬКО через мобильное, приложение, НЕ в десктопной версии!
Вот это очень спорно. В моем случае все платежи через pumb online попали под программу 10% CB - до 10 разных контрагентов
Согласен, спорно. Именно поэтому лучше использовать тот способ, который работает гарантированно, и с которым не было проблем, судя по сообщениям данной ветки форума.
zentol написав:
Извращаться с оплатой коммуналки на телефоне/планшете еще то удовольствие и совершенно излишне при наличии доступа к десктопной оплате
Кому как. При наличии шаблонов и подписок мне, например, даже лень включать десктоп/ноутбук, всё делаю в приложении.