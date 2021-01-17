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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2868286928702871

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:39

  zentol написав:
  Ferlakur написав:Искатель в Пумб-онлайн платить ТОЛЬКО через мобильное, приложение, НЕ в десктопной версии!

Вот это очень спорно. В моем случае все платежи через pumb online попали под программу 10% CB - до 10 разных контрагентов

Согласен, спорно. Именно поэтому лучше использовать тот способ, который работает гарантированно, и с которым не было проблем, судя по сообщениям данной ветки форума.

  zentol написав:Извращаться с оплатой коммуналки на телефоне/планшете еще то удовольствие и совершенно излишне при наличии доступа к десктопной оплате

Кому как. При наличии шаблонов и подписок мне, например, даже лень включать десктоп/ноутбук, всё делаю в приложении.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3713
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  #<1 ... 2868286928702871
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18.01.2021 11:39
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