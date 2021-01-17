Додано: Пон 18 січ, 2021 15:22

14 января оплачивала коммуналку через Некст и мобильное приложение ПУМБа. Сейчас пришли смс-ки: по ним начислен кешбек 10%. Плюс еще эти платежи (от 25грн) попали в 6 категорию кешбека.