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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2868286928702871

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:39

  zentol написав:
  Ferlakur написав:Искатель в Пумб-онлайн платить ТОЛЬКО через мобильное, приложение, НЕ в десктопной версии!

Вот это очень спорно. В моем случае все платежи через pumb online попали под программу 10% CB - до 10 разных контрагентов

Согласен, спорно. Именно поэтому лучше использовать тот способ, который работает гарантированно, и с которым не было проблем, судя по сообщениям данной ветки форума.

  zentol написав:Извращаться с оплатой коммуналки на телефоне/планшете еще то удовольствие и совершенно излишне при наличии доступа к десктопной оплате

Кому как. При наличии шаблонов и подписок мне, например, даже лень включать десктоп/ноутбук, всё делаю в приложении.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:07

Для статистики. Оплата коммунальных на портмоне 14/01, сегодня 18/01 зашли 10% на ЯсноВсеМожу
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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    Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:13

    Re: ПУМБ

    Есть у кого опыт - оплата интернета через online pumb (оператор есть в списке) проходит по программе Ясно?
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    Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:17

    Re: ПУМБ

    Платил коммуналку 15.01 через ПУМБ-онлайн и Некст; за Пумб-онлайн 10% прислали только что, за Некст пока нет.
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    Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:22

    14 января оплачивала коммуналку через Некст и мобильное приложение ПУМБа. Сейчас пришли смс-ки: по ним начислен кешбек 10%. Плюс еще эти платежи (от 25грн) попали в 6 категорию кешбека.
    http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
    UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина v.pumb.ua/bctJvJ +банк ПУМБ(+100грн)
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    Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:24

    Мне сегодня пришел кешбэк двумя отдельными операциями, хотя до этого в один день приходил всегда одной операцией независимо от того, сколько оплат было и в какие дни. Оплачивал 14, 15, 16. Не пришло только 50 коп за оплату доставки газа. Опять, видимо, КБ за газ месяц ждать придется.
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    Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:25

    Re: ПУМБ

      MASolomko написав:12 января было оплачено по коммунальным шаблонам на сумму 3'041,62 грн — 16 оплат и все через next. Из них 13 оплат идут суммой по ~26грн с копейками (привет 6 категория :D), ~248 грн с копейками и ~2'450 грн с копейками.

    Сегодня прислали кешбек ровно на 50 грн! O_o За декабрь кешбек был получен в декабре...
    Вот сегодня пришёл кешбек за январь -- 300 грн.

    Походу пытались мне выплатить то за ноябрь, но опять же не доплатили :|
    Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
    • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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    Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:02

      Ferlakur написав:
      zentol написав:
      Ferlakur написав:Искатель в Пумб-онлайн платить ТОЛЬКО через мобильное, приложение, НЕ в десктопной версии!

    Вот это очень спорно. В моем случае все платежи через pumb online попали под программу 10% CB - до 10 разных контрагентов

    Согласен, спорно. Именно поэтому лучше использовать тот способ, который работает гарантированно, и с которым не было проблем, судя по сообщениям данной ветки форума.

      zentol написав:Извращаться с оплатой коммуналки на телефоне/планшете еще то удовольствие и совершенно излишне при наличии доступа к десктопной оплате

    Кому как. При наличии шаблонов и подписок мне, например, даже лень включать десктоп/ноутбук, всё делаю в приложении.

    кстати пополнение моб через веб не пошло в зачет 20 операций (сделал один тестовый платеж), а с мобильного приложения (по сохраненному в вебе шаблону) - все пошло в зачет
    СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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    Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:25

      zentol написав:Есть у кого опыт - оплата интернета через online pumb (оператор есть в списке) проходит по программе Ясно?

    Да, если кредиткой, то получите 10% КБ (мкас 300грн.)
    Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
    • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
    • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
    • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
    • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
    • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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