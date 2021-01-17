ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 січ, 2021 11:39
zentol написав: Ferlakur написав:
Искатель в Пумб-онлайн платить ТОЛЬКО через мобильное, приложение, НЕ в десктопной версии!
Вот это очень спорно. В моем случае все платежи через pumb online попали под программу 10% CB - до 10 разных контрагентов
Согласен, спорно. Именно поэтому лучше использовать тот способ, который работает гарантированно, и с которым не было проблем, судя по сообщениям данной ветки форума.
zentol написав:
Извращаться с оплатой коммуналки на телефоне/планшете еще то удовольствие и совершенно излишне при наличии доступа к десктопной оплате
Кому как. При наличии шаблонов и подписок мне, например, даже лень включать десктоп/ноутбук, всё делаю в приложении.
Ferlakur
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Додано: Пон 18 січ, 2021 15:07
Для статистики. Оплата коммунальных на портмоне 14/01, сегодня 18/01 зашли 10% на ЯсноВсеМожу
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHB ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$
Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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Додано: Пон 18 січ, 2021 15:13
Есть у кого опыт - оплата интернета через online pumb (оператор есть в списке) проходит по программе Ясно?
zentol
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Додано: Пон 18 січ, 2021 15:17
Платил коммуналку 15.01 через ПУМБ-онлайн и Некст; за Пумб-онлайн 10% прислали только что, за Некст пока нет.
Ferlakur
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Додано: Пон 18 січ, 2021 15:22
14 января оплачивала коммуналку через Некст и мобильное приложение ПУМБа. Сейчас пришли смс-ки: по ним начислен кешбек 10%. Плюс еще эти платежи (от 25грн) попали в 6 категорию кешбека.
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина v.pumb.ua/bctJvJ +банк ПУМБ(+100грн)
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Додано: Пон 18 січ, 2021 15:24
Мне сегодня пришел кешбэк двумя отдельными операциями, хотя до этого в один день приходил всегда одной операцией независимо от того, сколько оплат было и в какие дни. Оплачивал 14, 15, 16. Не пришло только 50 коп за оплату доставки газа. Опять, видимо, КБ за газ месяц ждать придется.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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Додано: Пон 18 січ, 2021 15:25
MASolomko написав:
12 января было оплачено по коммунальным шаблонам на сумму 3'041,62 грн — 16 оплат и все через next. Из них 13 оплат идут суммой по ~26грн с копейками (привет 6 категория
), ~248 грн с копейками и ~2'450 грн с копейками.
Сегодня прислали кешбек ровно на 50 грн! O_o За декабрь кешбек был получен в декабре...
Вот сегодня пришёл кешбек за январь -- 300 грн.
Походу пытались мне выплатить то за ноябрь, но опять же не доплатили
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:02
Ferlakur написав: zentol написав: Ferlakur написав:
Искатель в Пумб-онлайн платить ТОЛЬКО через мобильное, приложение, НЕ в десктопной версии!
Вот это очень спорно. В моем случае все платежи через pumb online попали под программу 10% CB - до 10 разных контрагентов
Согласен, спорно. Именно поэтому лучше использовать тот способ, который работает гарантированно, и с которым не было проблем, судя по сообщениям данной ветки форума.
zentol написав:
Извращаться с оплатой коммуналки на телефоне/планшете еще то удовольствие и совершенно излишне при наличии доступа к десктопной оплате
Кому как. При наличии шаблонов и подписок мне, например, даже лень включать десктоп/ноутбук, всё делаю в приложении.
кстати пополнение моб через веб не пошло в зачет 20 операций (сделал один тестовый платеж), а с мобильного приложения (по сохраненному в вебе шаблону) - все пошло в зачет
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:25
zentol написав:
Есть у кого опыт - оплата интернета через online pumb (оператор есть в списке) проходит по программе Ясно?
Да, если кредиткой, то получите 10% КБ (мкас 300грн.)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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