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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2869287028712872

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:26

  cohan написав:
  Spring написав:Для статистики. Оплата коммунальных на портмоне 14/01, сегодня 18/01 зашли 10% на ЯсноВсеМожу

да, с портмоне работает хорошо, даже слишком - могут и за 25 грн их коммиса прислать, если одним платежом с твердым коммуналем (электро, газ) шло

По изе, есть статистика?
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:54

Re: ПУМБ

Оплачивал за отопление прислали предолжение перевести в оплату частями на 6 и 12месяцев. 6 месяцев под 0%. Какие скрытые камни у этой рассрочки.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:02

Re: ПУМБ

  zentol написав:оплата интернета через online pumb (оператор есть в списке) проходит по программе Ясно?
оплата Воля-интернет дала MCC 4816 - кешбека по Ясно не было.
Intento
 
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