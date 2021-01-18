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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 січ, 2021 17:26
cohan написав: Spring написав:
Для статистики. Оплата коммунальных на портмоне 14/01, сегодня 18/01 зашли 10% на ЯсноВсеМожу
да, с портмоне работает хорошо, даже слишком - могут и за 25 грн их коммиса прислать, если одним платежом с твердым коммуналем (электро, газ) шло
По изе, есть статистика?
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:54
Оплачивал за отопление прислали предолжение перевести в оплату частями на 6 и 12месяцев. 6 месяцев под 0%. Какие скрытые камни у этой рассрочки.
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pavyak
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Додано: Пон 18 січ, 2021 18:02
zentol написав:
оплата интернета через online pumb (оператор есть в списке) проходит по программе Ясно?
оплата Воля-интернет дала MCC 4816 - кешбека по Ясно нет - нужен 4900.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 18:05
pavyak написав:
Оплачивал за отопление прислали предолжение перевести в оплату частями на 6 и 12месяцев. 6 месяцев под 0%. Какие скрытые камни у этой рассрочки.
Никаких. Уже несколько раз описывали особенности. Например, можно здесь почитать
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Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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ingtrans
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Додано: Пон 18 січ, 2021 18:05
malinin007 написав:ukrprom2014
Шото вы сильно часто радуетесь по этому поводу, в следующем месяце точно прикроют дыру.
+1 потому что засветка рефки может быть и на более тупые темы
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Додано: Пон 18 січ, 2021 18:07
BigMan написав:
Может было,
с каким браузером более менее нормально?
И на андроид какой установить?
С гугл хромом, а андроид выше чем 4.3
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Додано: Пон 18 січ, 2021 18:38
ingtrans написав: pavyak написав:
Оплачивал за отопление прислали предолжение перевести в оплату частями на 6 и 12месяцев. 6 месяцев под 0%. Какие скрытые камни у этой рассрочки.
Никаких. Уже несколько раз описывали особенности. Например, можно здесь почитать
.
Головне правильно влучити у ту, що на 6 місяців, бо акційна лише вона.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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