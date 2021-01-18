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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2869287028712872

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:26

  cohan написав:
  Spring написав:Для статистики. Оплата коммунальных на портмоне 14/01, сегодня 18/01 зашли 10% на ЯсноВсеМожу

да, с портмоне работает хорошо, даже слишком - могут и за 25 грн их коммиса прислать, если одним платежом с твердым коммуналем (электро, газ) шло

По изе, есть статистика?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:54

Re: ПУМБ

Оплачивал за отопление прислали предолжение перевести в оплату частями на 6 и 12месяцев. 6 месяцев под 0%. Какие скрытые камни у этой рассрочки.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:02

Re: ПУМБ

  zentol написав:оплата интернета через online pumb (оператор есть в списке) проходит по программе Ясно?
оплата Воля-интернет дала MCC 4816 - кешбека по Ясно нет - нужен 4900.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:05

Re: ПУМБ

  pavyak написав:Оплачивал за отопление прислали предолжение перевести в оплату частями на 6 и 12месяцев. 6 месяцев под 0%. Какие скрытые камни у этой рассрочки.

Никаких. Уже несколько раз описывали особенности. Например, можно здесь почитать.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:05

  malinin007 написав:ukrprom2014
Шото вы сильно часто радуетесь по этому поводу, в следующем месяце точно прикроют дыру.

+1 потому что засветка рефки может быть и на более тупые темы
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:07

  BigMan написав:Может было,
с каким браузером более менее нормально?
И на андроид какой установить?

С гугл хромом, а андроид выше чем 4.3
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:38

  ingtrans написав:
  pavyak написав:Оплачивал за отопление прислали предолжение перевести в оплату частями на 6 и 12месяцев. 6 месяцев под 0%. Какие скрытые камни у этой рассрочки.

Никаких. Уже несколько раз описывали особенности. Например, можно здесь почитать.

Головне правильно влучити у ту, що на 6 місяців, бо акційна лише вона.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:09

  Искатель написав:Доброго времени суток всем, уважаемые!
Принимайте в дружную семью свинорылов ПУМБа.
Сегодня иду получать ВсеМожу в отделение (вчера заказал на сайте "Ясно", сразу перезвонили и утвердили время на сегодня).
Поскольку мне осталось дочитать в теме еще... где-то 250 страниц (хотя я честно пытаюсь!), прошу покорнейше ответить опытных товарищей на несколько вопросов.


6. Как грамотно погашать карту? Здесь я прочитал, что вроде у людей разные(!!!) даты погашения (от чего зависит?). А погашать тянучкой с другой карты или можно толкать на ВсеМожу (например, с Моно), или другие варианты?

Спасибо огромное заранее за ответы!


добавлю, вроде явно не отвечали в этот раз.
дата у всех одна = 30 число
погашение ближе к Альфе, т.е. по проводке.
- свои терминалы день в день - так поясняли в банке
- EasyPay и Ibox - по выписке тоже прошли день в день (что-то такое говорили, что они сейчас бесплатны, а после отмены карантина могут стать и платными)
- тянучка ПУМБа - день в день - по выписке и отвечали на форуме
- а вот сторонние толкания - могут быть зачисления и на след день
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:55

  ruvex написав:По изе, есть статистика?

Ну статистику не приведу, но в лекабре примерно 80% комуналя у меня шло через изю по ясно-карте привыбранной 2й категории кишмыша. И ясно в рамках 300грн. в декабре, и сама пумба в рамках месячных 500грн. с выалатой в январе - все окэшбечили в полном объема. По платежам у меня через изю все прошло весьма кошерно. В жтом месяце выбрана 5 категория поэтому изя отдыхает.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:04

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Писали, что именно ясные коммунальные кому-то не дали за оплату в веб-версии, так что лучше не рисковать.

Кому-то, где-то... Может у человека просто баг был? Заплатил 14 января в обед коммуналку по 8 платежкам - сегодня в обед кешбек за всё сразу пришел. Платил через сайт ПУМБы, из "Кабинета".
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