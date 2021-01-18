Додано: Пон 18 січ, 2021 20:09

Искатель написав: Доброго времени суток всем, уважаемые!

Принимайте в дружную семью свинорылов ПУМБа.

Сегодня иду получать ВсеМожу в отделение (вчера заказал на сайте "Ясно", сразу перезвонили и утвердили время на сегодня).

Поскольку мне осталось дочитать в теме еще... где-то 250 страниц (хотя я честно пытаюсь!), прошу покорнейше ответить опытных товарищей на несколько вопросов.





6. Как грамотно погашать карту? Здесь я прочитал, что вроде у людей разные(!!!) даты погашения (от чего зависит?). А погашать тянучкой с другой карты или можно толкать на ВсеМожу (например, с Моно), или другие варианты?



Спасибо огромное заранее за ответы! Доброго времени суток всем, уважаемые!Принимайте в дружную семью свинорылов ПУМБа.Сегодня иду получать ВсеМожу в отделение (вчера заказал на сайте "Ясно", сразу перезвонили и утвердили время на сегодня).Поскольку мне осталось дочитать в теме еще... где-то 250 страниц (хотя я честно пытаюсь!), прошу покорнейше ответить опытных товарищей на несколько вопросов.6. Как грамотно погашать карту? Здесь я прочитал, что вроде у людей разные(!!!) даты погашения (от чего зависит?). А погашать тянучкой с другой карты или можно толкать на ВсеМожу (например, с Моно), или другие варианты?Спасибо огромное заранее за ответы!

добавлю, вроде явно не отвечали в этот раз.дата у всех одна = 30 числопогашение ближе к Альфе, т.е. по проводке.- свои терминалы день в день - так поясняли в банке- EasyPay и Ibox - по выписке тоже прошли день в день (что-то такое говорили, что они сейчас бесплатны, а после отмены карантина могут стать и платными)- тянучка ПУМБа - день в день - по выписке и отвечали на форуме- а вот сторонние толкания - могут быть зачисления и на след день