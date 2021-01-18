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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2870287128722873

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:24

  Flamingo написав:
  ruvex написав:По изе, есть статистика?

Ну статистику не приведу, но в лекабре примерно 80% комуналя у меня шло через изю по ясно-карте привыбранной 2й категории кишмыша. И ясно в рамках 300грн. в декабре, и сама пумба в рамках месячных 500грн. с выалатой в январе - все окэшбечили в полном объема. По платежам у меня через изю все прошло весьма кошерно. В жтом месяце выбрана 5 категория поэтому изя отдыхает.

Поясните плиз по изе, там же вроде комис?
*******
valya
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:44

Re: ПУМБ

Коллеги подскажите, если оплатить кредиткой наложеный платеж на Новой почте, какие будут последствия, спс
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:27

  valya написав:
  Flamingo написав:
  ruvex написав:По изе, есть статистика?

Ну статистику не приведу, но в лекабре примерно 80% комуналя у меня шло через изю по ясно-карте привыбранной 2й категории кишмыша. И ясно в рамках 300грн. в декабре, и сама пумба в рамках месячных 500грн. с выалатой в январе - все окэшбечили в полном объема. По платежам у меня через изю все прошло весьма кошерно. В жтом месяце выбрана 5 категория поэтому изя отдыхает.

Поясните плиз по изе, там же вроде комис?

Уже пояснял. Есть акции плюс есть поставщики услуг которые заключили с изей договора и я так понимаю комис платят сами. В этих случаях комиса нет. Кроме того есть виртуалка самого изи. С нее бесплатно. Но то другая история.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:30

  тарасов написав:Коллеги подскажите, если оплатить кредиткой наложеный платеж на Новой почте, какие будут последствия, спс


для ВсеМожу пока никаких, до конца февраля,
а вообще - вылет из грейса и начисление ежедневное %% по кредитным деньгам
cohan
 
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  #<1 ... 2870287128722873
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18.01.2021 22:30
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