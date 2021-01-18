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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 січ, 2021 21:24
Flamingo написав: ruvex написав:
По изе, есть статистика?
Ну статистику не приведу, но в лекабре примерно 80% комуналя у меня шло через изю по ясно-карте привыбранной 2й категории кишмыша. И ясно в рамках 300грн. в декабре, и сама пумба в рамках месячных 500грн. с выалатой в январе - все окэшбечили в полном объема. По платежам у меня через изю все прошло весьма кошерно. В жтом месяце выбрана 5 категория поэтому изя отдыхает.
Поясните плиз по изе, там же вроде комис?
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valya
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Додано: Пон 18 січ, 2021 21:44
Коллеги подскажите, если оплатить кредиткой наложеный платеж на Новой почте, какие будут последствия, спс
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тарасов
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Додано: Пон 18 січ, 2021 22:27
valya написав: Flamingo написав: ruvex написав:
По изе, есть статистика?
Ну статистику не приведу, но в лекабре примерно 80% комуналя у меня шло через изю по ясно-карте привыбранной 2й категории кишмыша. И ясно в рамках 300грн. в декабре, и сама пумба в рамках месячных 500грн. с выалатой в январе - все окэшбечили в полном объема. По платежам у меня через изю все прошло весьма кошерно. В жтом месяце выбрана 5 категория поэтому изя отдыхает.
Поясните плиз по изе, там же вроде комис?
Уже пояснял. Есть акции плюс есть поставщики услуг которые заключили с изей договора и я так понимаю комис платят сами. В этих случаях комиса нет. Кроме того есть виртуалка самого изи. С нее бесплатно. Но то другая история.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 18 січ, 2021 22:30
тарасов написав:
Коллеги подскажите, если оплатить кредиткой наложеный платеж на Новой почте, какие будут последствия, спс
для ВсеМожу пока никаких, до конца февраля,
а вообще - вылет из грейса и начисление ежедневное %% по кредитным деньгам
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cohan
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