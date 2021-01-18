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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 січ, 2021 21:24
Flamingo написав: ruvex написав:
По изе, есть статистика?
Ну статистику не приведу, но в лекабре примерно 80% комуналя у меня шло через изю по ясно-карте привыбранной 2й категории кишмыша. И ясно в рамках 300грн. в декабре, и сама пумба в рамках месячных 500грн. с выалатой в январе - все окэшбечили в полном объема. По платежам у меня через изю все прошло весьма кошерно. В жтом месяце выбрана 5 категория поэтому изя отдыхает.
Поясните плиз по изе, там же вроде комис?
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valya
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Додано: Пон 18 січ, 2021 21:44
Коллеги подскажите, если оплатить кредиткой наложеный платеж на Новой почте, какие будут последствия, спс
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тарасов
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Додано: Пон 18 січ, 2021 22:27
valya написав: Flamingo написав: ruvex написав:
По изе, есть статистика?
Ну статистику не приведу, но в лекабре примерно 80% комуналя у меня шло через изю по ясно-карте привыбранной 2й категории кишмыша. И ясно в рамках 300грн. в декабре, и сама пумба в рамках месячных 500грн. с выалатой в январе - все окэшбечили в полном объема. По платежам у меня через изю все прошло весьма кошерно. В жтом месяце выбрана 5 категория поэтому изя отдыхает.
Поясните плиз по изе, там же вроде комис?
Уже пояснял. Есть акции плюс есть поставщики услуг которые заключили с изей договора и я так понимаю комис платят сами. В этих случаях комиса нет. Кроме того есть виртуалка самого изи. С нее бесплатно. Но то другая история.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 18 січ, 2021 22:30
тарасов написав:
Коллеги подскажите, если оплатить кредиткой наложеный платеж на Новой почте, какие будут последствия, спс
для ВсеМожу пока никаких, до конца февраля,
а вообще - вылет из грейса и начисление ежедневное %% по кредитным деньгам
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cohan
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Додано: Пон 18 січ, 2021 22:46
Добрый вечер. Владельцы Всеможу от Ясно из Харькова, подскажите через что лучше оплатить коммуналку, чтобы выполнить условия 6й категории? Например,ХТС или Харьковводоканал через что лучше оплатить?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. + 50грн. ВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJ+100 грн кожен Карта«Зелена»https://abank24.page.link/X1uu Получи карту на 50 грн
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_PORT_UA
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Додано: Пон 18 січ, 2021 22:56
_PORT_UA написав:
через что лучше оплатить коммуналку, чтобы выполнить условия 6й категории?
через то,что светит в приложении
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Мизантрóп
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Додано: Пон 18 січ, 2021 22:58
_PORT_UA написав:Добрый вечер. Владельцы Всеможу от Ясно из Харькова, подскажите через что лучше оплатить коммуналку, чтобы выполнить условия 6й категории? Например,ХТС или Харьковводоканал через что лучше оплатить?
Незалежно від міста:
якщо постачальники є в пумб-онлайн, то краще через додаток.
В інших випадках виручає portmone, next.
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stryzhko
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Додано: Пон 18 січ, 2021 23:16
Shaman написав:
дата у всех одна = 30 число
Не совсем, старые карты ВсеМожу еще есть - там даты заключения договора.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Пон 18 січ, 2021 23:23
stryzhko ,так через додаток нібито не зараховується оплата для шостої категорії. Для кешбеку в 300грн.так, а для 6ї,ні. Принаймні у минулому місяці оплата в додатку не була зарахована в 6ту категорію. Щось змінилося?
Та ще й в додатку стрьомно робити купу платежів по 25грн.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. + 50грн. ВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJ+100 грн кожен Карта«Зелена»https://abank24.page.link/X1uu Получи карту на 50 грн
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_PORT_UA
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Додано: Пон 18 січ, 2021 23:25
cohan написав: тарасов написав:
Коллеги подскажите, если оплатить кредиткой наложеный платеж на Новой почте, какие будут последствия, спс
для ВсеМожу пока никаких, до конца февраля,
Меня всё терзают смутные сомнения насчет этого "до конца февраля". Это значит, что к операциям снятия/перевода кредитных средств, совершенных в феврале до 28 числа включительно будет применен льготный период (до 30 марта),
или что всё надо погасить до 28 февраля?..
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