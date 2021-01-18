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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2871287228732874

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:29

  _PORT_UA написав:stryzhko ,так через додаток нібито не зараховується оплата для шостої категорії. Для кешбеку в 300грн.так, а для 6ї,ні. Принаймні у минулому місяці оплата в додатку не була зарахована в 6ту категорію. Щось змінилося?
Та ще й в додатку стрьомно робити купу платежів по 25грн.

15 января сделал 18 платежей в приложении, всё пошло в зачёт 6й категории.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:41

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:Щось змінилося?

ну да
в январе уже считается
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 00:04

Re: ПУМБ

_PORT_UA написав:Щось змінилося?
Та ще й в додатку стрьомно робити купу платежів по 25грн.

Я клієнт лише 3-й день, тому не знаю, як було раніше, часу перечитати всю тему не маю, але всі платежі в додатку зарахувалися в 6 категорію. Якщо стрьомно, то розтягуйте на кілька днів чи підключайте portmone, next на допомогу.
stryzhko
 
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  #<1 ... 2871287228732874
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