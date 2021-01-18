15 января сделал 18 платежей в приложении, всё пошло в зачёт 6й категории.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 січ, 2021 23:29
15 января сделал 18 платежей в приложении, всё пошло в зачёт 6й категории.
Додано: Пон 18 січ, 2021 23:41
Re: ПУМБ
КБ за открытие карты
Додано: Вів 19 січ, 2021 00:04
Re: ПУМБ
Я клієнт лише 3-й день, тому не знаю, як було раніше, часу перечитати всю тему не маю, але всі платежі в додатку зарахувалися в 6 категорію. Якщо стрьомно, то розтягуйте на кілька днів чи підключайте portmone, next на допомогу.
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