|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 січ, 2021 23:29
_PORT_UA написав:stryzhko
,так через додаток нібито не зараховується оплата для шостої категорії. Для кешбеку в 300грн.так, а для 6ї,ні. Принаймні у минулому місяці оплата в додатку не була зарахована в 6ту категорію. Щось змінилося?
Та ще й в додатку стрьомно робити купу платежів по 25грн.
15 января сделал 18 платежей в приложении, всё пошло в зачёт 6й категории.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3720
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 січ, 2021 23:41
_PORT_UA написав:
Щось змінилося?
ну да
в январе уже считается
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
-
wtf
-
-
- Повідомлень: 189
- З нами з: 29.11.20
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 січ, 2021 00:04
_PORT_UA написав:Щось змінилося?
Та ще й в додатку стрьомно робити купу платежів по 25грн.
Я клієнт лише 3-й день, тому не знаю, як було раніше, часу перечитати всю тему не маю, але всі платежі в додатку зарахувалися в 6 категорію. Якщо стрьомно, то розтягуйте на кілька днів чи підключайте portmone, next на допомогу.
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 1589
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 321 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 січ, 2021 01:51
Ferlakur написав: cohan написав: тарасов написав:
Коллеги подскажите, если оплатить кредиткой наложеный платеж на Новой почте, какие будут последствия, спс
для ВсеМожу пока никаких, до конца февраля,
Меня всё терзают смутные сомнения насчет этого "до конца февраля". Это значит, что к операциям снятия/перевода кредитных средств, совершенных в феврале до 28 числа включительно будет применен льготный период (до 30 марта),
или что всё надо погасить до 28 февраля?..
Буквально вчера общался с оператором на эту тему. Сказала, все что снято до 28 февраля - в льготном периоде до 30 марта.
-
gorbatiuk_v
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 28.10.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|