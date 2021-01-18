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Додано: Пон 18 січ, 2021 23:29
_PORT_UA написав:stryzhko
,так через додаток нібито не зараховується оплата для шостої категорії. Для кешбеку в 300грн.так, а для 6ї,ні. Принаймні у минулому місяці оплата в додатку не була зарахована в 6ту категорію. Щось змінилося?
Та ще й в додатку стрьомно робити купу платежів по 25грн.
15 января сделал 18 платежей в приложении, всё пошло в зачёт 6й категории.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 23:41
_PORT_UA написав:
Щось змінилося?
ну да
в январе уже считается
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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Додано: Вів 19 січ, 2021 00:04
_PORT_UA написав:Щось змінилося?
Та ще й в додатку стрьомно робити купу платежів по 25грн.
Я клієнт лише 3-й день, тому не знаю, як було раніше, часу перечитати всю тему не маю, але всі платежі в додатку зарахувалися в 6 категорію. Якщо стрьомно, то розтягуйте на кілька днів чи підключайте portmone, next на допомогу.
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stryzhko
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Додано: Вів 19 січ, 2021 01:51
Ferlakur написав: cohan написав: тарасов написав:
Коллеги подскажите, если оплатить кредиткой наложеный платеж на Новой почте, какие будут последствия, спс
для ВсеМожу пока никаких, до конца февраля,
Меня всё терзают смутные сомнения насчет этого "до конца февраля". Это значит, что к операциям снятия/перевода кредитных средств, совершенных в феврале до 28 числа включительно будет применен льготный период (до 30 марта),
или что всё надо погасить до 28 февраля?..
Буквально вчера общался с оператором на эту тему. Сказала, все что снято до 28 февраля - в льготном периоде до 30 марта.
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gorbatiuk_v
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Додано: Вів 19 січ, 2021 07:53
gorbatiuk_v написав:
Буквально вчера общался с оператором на эту тему. Сказала, все что снято до 28 февраля - в льготном периоде до 30 марта.
Операторы... они еще и не то расскажут...
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Додано: Вів 19 січ, 2021 08:34
Ferlakur написав:
Операторы... они еще и не то расскажут...
До 30 марта льготный период.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 11:35
_PORT_UA написав:stryzhko
,так через додаток нібито не зараховується оплата для шостої категорії. Для кешбеку в 300грн.так, а для 6ї,ні. Принаймні у минулому місяці оплата в додатку не була зарахована в 6ту категорію. Щось змінилося?
Та ще й в додатку стрьомно робити купу платежів по 25грн.
6я категория замечательно работает в связке с кредиткой от Ясно и оплатой комунали через приложение.ПУМБ
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Вів 19 січ, 2021 11:44
lloydbanksua написав:
До 30 марта льготный период.
Т.е. можно погасить всю сумму в конце февраля, например, 25-го, и на следующий день (26-го февраля) снова снять весь лимит и до погашения в конце марта не будут начисляться % за использование лимита? Что-то я сильно сомневаюсь в этом.
Востаннє редагувалось Striker
в Вів 19 січ, 2021 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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Striker
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Додано: Вів 19 січ, 2021 11:46
Striker написав:
Что-то я сильно сомневаюсь в этом.
я тоже сомневаюсь ..., изначально било в условиях дата 28-02-2021
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Вів 19 січ, 2021 11:53
Goodman написав: Striker написав:
Что-то я сильно сомневаюсь в этом.
я тоже сомневаюсь ..., изначально било в условиях дата 28-02-2021
Дата чего?
Кстати, а где официальные условия? Я таковых не нашёл.
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Ferlakur
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