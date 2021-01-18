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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2872287328742875

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:55

  Striker написав: Т.е. можно погасить всю сумму в конце февраля, например, 25-го, и на следующий день (26-го февраля) снова снять весь лимит и до погашения в конце марта не будут начисляться % за использование лимита? Что-то я сильно сомневаюсь в этом.

Именно так. Сама акция до 28.02.21, но льготный период же до 62 дней, соответственно он и будет действовать.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:00

  Striker написав:
  lloydbanksua написав:До 30 марта льготный период.

Т.е. можно погасить всю сумму в конце февраля, например, 25-го, и на следующий день (26-го февраля) снова снять весь лимит и до погашения в конце марта не будут начисляться % за использование лимита? Что-то я сильно сомневаюсь в этом.

А я, честно говоря, не понимаю, почему должны начислять проценты за пользование лимитом. Вроде же акция заключается в том, что такие операции, осуществленные в период акции, входят в льготный период.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:13

Re: ПУМБ

  ingtrans написав:А я, честно говоря, не понимаю, почему должны начислять проценты за пользование лимитом. Вроде же акция заключается в том, что такие операции, осуществленные в период акции, входят в льготный период.

Думаю Вы правы на 100%. Вот то что будет снято после 28.02.2021 - то уже будет совсем другая история, а все что по акции -- если трата изначально в грейсе, при расчете РД она там и останется и войдет для грейса со сроком погашения до 30.03.2021, а после 28 на новые траты будут уже другие условия.
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    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:53

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:а после 28 на новые траты будут уже другие условия.

и что визивает улибку - с 01-03-2021 начнут "накидівать" денег на КР лимити по картам. а пока... работаем с тем, что есть .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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