Именно так. Сама акция до 28.02.21, но льготный период же до 62 дней, соответственно он и будет действовать.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 11:55
Именно так. Сама акция до 28.02.21, но льготный период же до 62 дней, соответственно он и будет действовать.
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:00
А я, честно говоря, не понимаю, почему должны начислять проценты за пользование лимитом. Вроде же акция заключается в том, что такие операции, осуществленные в период акции, входят в льготный период.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:13
Re: ПУМБ
Думаю Вы правы на 100%. Вот то что будет снято после 28.02.2021 - то уже будет совсем другая история, а все что по акции -- если трата изначально в грейсе, при расчете РД она там и останется и войдет для грейса со сроком погашения до 30.03.2021, а после 28 на новые траты будут уже другие условия.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:53
Re: ПУМБ
и что визивает улибку - с 01-03-2021 начнут "накидівать" денег на КР лимити по картам. а пока... работаем с тем, что есть .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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