RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2873287428752876>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:55

  Striker написав: Т.е. можно погасить всю сумму в конце февраля, например, 25-го, и на следующий день (26-го февраля) снова снять весь лимит и до погашения в конце марта не будут начисляться % за использование лимита? Что-то я сильно сомневаюсь в этом.

Именно так. Сама акция до 28.02.21, но льготный период же до 62 дней, соответственно он и будет действовать.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 457
З нами з: 22.04.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:00

  Striker написав:
  lloydbanksua написав:До 30 марта льготный период.

Т.е. можно погасить всю сумму в конце февраля, например, 25-го, и на следующий день (26-го февраля) снова снять весь лимит и до погашения в конце марта не будут начисляться % за использование лимита? Что-то я сильно сомневаюсь в этом.

А я, честно говоря, не понимаю, почему должны начислять проценты за пользование лимитом. Вроде же акция заключается в том, что такие операции, осуществленные в период акции, входят в льготный период.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2264
З нами з: 31.07.19
Подякував: 58 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:13

Re: ПУМБ

  ingtrans написав:А я, честно говоря, не понимаю, почему должны начислять проценты за пользование лимитом. Вроде же акция заключается в том, что такие операции, осуществленные в период акции, входят в льготный период.

Думаю Вы правы на 100%. Вот то что будет снято после 28.02.2021 - то уже будет совсем другая история, а все что по акции -- если трата изначально в грейсе, при расчете РД она там и останется и войдет для грейса со сроком погашения до 30.03.2021, а после 28 на новые траты будут уже другие условия.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5573
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:53

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:а после 28 на новые траты будут уже другие условия.

и что визивает улибку - с 01-03-2021 начнут "накидівать" денег на КР лимити по картам. а пока... работаем с тем, что есть .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4194
З нами з: 23.11.14
Подякував: 684 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 13:31

Вопрос к тем, кто косит кешбэк по двум картам - и "ВсеМожу", и "ВсеКарте".
Там как, лимит по 500 грн - на один ИНН в месяц или на каждую карту в отдельности?

К коммуналке по "Ясно" это отношения не имеет.
Искатель
 
Повідомлень: 4326
З нами з: 22.02.16
Подякував: 650 раз.
Подякували: 2619 раз.
 
Профіль
4
4
1
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 13:36

Re: ПУМБ

  Искатель написав:500 грн. - на один ИНН в месяц
- именно вот так
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5573
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:05

lloydbanksua, ingtrans , я так в принципе и догадывался, но лучше лишний раз убедиться. В общем, кормимся из этого корыта ещё и в марте. Получается 5 месяцев подряд. :roll:
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1422
З нами з: 15.02.20
Подякував: 187 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:10

Re: ПУМБ

  Искатель написав:ем, кто косит кешбэк по двум картам - и "ВсеМожу", и "ВсеКарте".

Все что выбрано в Вайбере на одном фин. номере - идет с максимумом КБ 500 грн. по любым картам.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2487
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:11

Re: ПУМБ

Подскажите пожалуйста, по карте все можу от ясно, кешбек начислится, если платить в мобильном приложении Пумб онлайн!?
Получи бонус при оформлении:
Todobank (+50 грн): https://todobankref.page.link/Ti8D monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/XNms Sportbank (+55 грн): https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl Минфин "Бонус к депозиту" (+50 грн): Y9Z2SYA
югин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 257
З нами з: 09.09.15
Подякував: 113 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:12

  ukrprom2014 написав:
  Искатель написав:ем, кто косит кешбэк по двум картам - и "ВсеМожу", и "ВсеКарте".

Все что выбрано в Вайбере на одном фин. номере - идет с максимумом КБ 500 грн. по любым картам.

Т.е. без разницы, чем косить? Главное - не вылезать за лимит 500?

А я грешным делом думал, как в Форварде: 1000 на кредитку + 300 на дебетку...

  югин написав:Подскажите пожалуйста, по карте все можу от ясно, кешбек начислится, если платить в мобильном приложении Пумб онлайн!?

Да.
Искатель
 
Повідомлень: 4326
З нами з: 22.02.16
Подякував: 650 раз.
Подякували: 2619 раз.
 
Профіль
4
4
1
  #<1 ... 2873287428752876>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Aps, ingtrans, Kalgan, sergia, velvet і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.