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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 11:55
Striker написав:
Т.е. можно погасить всю сумму в конце февраля, например, 25-го, и на следующий день (26-го февраля) снова снять весь лимит и до погашения в конце марта не будут начисляться % за использование лимита? Что-то я сильно сомневаюсь в этом.
Именно так. Сама акция до 28.02.21, но льготный период же до 62 дней, соответственно он и будет действовать.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 19 січ, 2021 12:00
Striker написав: lloydbanksua написав:
До 30 марта льготный период.
Т.е. можно погасить всю сумму в конце февраля, например, 25-го, и на следующий день (26-го февраля) снова снять весь лимит и до погашения в конце марта не будут начисляться % за использование лимита? Что-то я сильно сомневаюсь в этом.
А я, честно говоря, не понимаю, почему должны начислять проценты за пользование лимитом. Вроде же акция заключается в том, что такие операции, осуществленные в период акции, входят в льготный период.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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ingtrans
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Додано: Вів 19 січ, 2021 12:13
ingtrans написав:
А я, честно говоря, не понимаю, почему должны начислять проценты за пользование лимитом. Вроде же акция заключается в том, что такие операции, осуществленные в период акции, входят в льготный период.
Думаю Вы правы на 100%. Вот то что будет снято после 28.02.2021 - то уже будет совсем другая история, а все что по акции -- если трата изначально в грейсе, при расчете РД она там и останется и войдет для грейса со сроком погашения до 30.03.2021, а после 28 на новые траты будут уже другие условия.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Вів 19 січ, 2021 12:53
Flamingo написав:
а после 28 на новые траты будут уже другие условия.
и что визивает улибку - с 01-03-2021 начнут "накидівать" денег на КР лимити по картам. а пока... работаем с тем, что есть .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Вів 19 січ, 2021 13:31
Вопрос к тем, кто косит кешбэк по двум картам - и "ВсеМожу", и "ВсеКарте".
Там как, лимит по 500 грн - на один ИНН в месяц или на каждую карту в отдельности?
К коммуналке по "Ясно" это отношения не имеет.
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Искатель
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Додано: Вів 19 січ, 2021 13:36
Искатель написав:
500 грн. - на один ИНН в месяц
- именно вот так
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Вів 19 січ, 2021 14:05
lloydbanksua
, ingtrans
, я так в принципе и догадывался, но лучше лишний раз убедиться. В общем, кормимся из этого корыта ещё и в марте. Получается 5 месяцев подряд.
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- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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Додано: Вів 19 січ, 2021 14:10
Искатель написав:
ем, кто косит кешбэк по двум картам - и "ВсеМожу", и "ВсеКарте".
Все что выбрано в Вайбере на одном фин. номере - идет с максимумом КБ 500 грн. по любым картам.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Вів 19 січ, 2021 14:11
Подскажите пожалуйста, по карте все можу от ясно, кешбек начислится, если платить в мобильном приложении Пумб онлайн!?
Получи бонус при оформлении:
Todobank (+50 грн): https://todobankref.page.link/Ti8D monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/XNms Sportbank (+55 грн): https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl Минфин "Бонус к депозиту" (+50 грн): Y9Z2SYA
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югин
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Додано: Вів 19 січ, 2021 14:12
ukrprom2014 написав: Искатель написав:
ем, кто косит кешбэк по двум картам - и "ВсеМожу", и "ВсеКарте".
Все что выбрано в Вайбере на одном фин. номере - идет с максимумом КБ 500 грн. по любым картам.
Т.е. без разницы, чем косить? Главное - не вылезать за лимит 500?
А я грешным делом думал, как в Форварде: 1000 на кредитку + 300 на дебетку...
югин написав:
Подскажите пожалуйста, по карте все можу от ясно, кешбек начислится, если платить в мобильном приложении Пумб онлайн!?
Да.
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Искатель
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