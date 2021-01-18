Додано: Вів 19 січ, 2021 12:13

ingtrans написав: А я, честно говоря, не понимаю, почему должны начислять проценты за пользование лимитом. Вроде же акция заключается в том, что такие операции, осуществленные в период акции, входят в льготный период. А я, честно говоря, не понимаю, почему должны начислять проценты за пользование лимитом. Вроде же акция заключается в том, что такие операции, осуществленные в период акции, входят в льготный период.

Думаю Вы правы на 100%. Вот то что будет снято после 28.02.2021 - то уже будет совсем другая история, а все что по акции -- если трата изначально в грейсе, при расчете РД она там и останется и войдет для грейса со сроком погашения до 30.03.2021, а после 28 на новые траты будут уже другие условия.