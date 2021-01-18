Да. В этом месяце на 3000 комуналя оплачено через пумб-онлайн - все получено сполна как по условиям акции от Ясно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 14:13
Re: ПУМБ
Да. В этом месяце на 3000 комуналя оплачено через пумб-онлайн - все получено сполна как по условиям акции от Ясно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 19 січ, 2021 14:17
Re: ПУМБ
Я поступаю так - надо за что-то заплатить и при этом надо в этом месяце погасить ВсеМожу? Значит пополнил кредитку и заплатил. Или надо снять нал и при этом есть сумма для погашения чтобы остаться в грейсе? Значит пополнил кредитку и снял нал. Если же в этом месяце сумма к погашению уже 0 - направляем потоки через ВсеКарта
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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