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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2873287428752876

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:13

Re: ПУМБ

  югин написав:по карте все можу от ясно, кешбек начислится, если платить в мобильном приложении Пумб онлайн!?

Да. В этом месяце на 3000 комуналя оплачено через пумб-онлайн - все получено сполна как по условиям акции от Ясно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 5573
З нами з: 20.03.15
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:17

Re: ПУМБ

  Искатель написав:Т.е. без разницы, чем косить? Главное - не вылезать за лимит 500?
Я поступаю так - надо за что-то заплатить и при этом надо в этом месяце погасить ВсеМожу? Значит пополнил кредитку и заплатил. Или надо снять нал и при этом есть сумма для погашения чтобы остаться в грейсе? Значит пополнил кредитку и снял нал. Если же в этом месяце сумма к погашению уже 0 - направляем потоки через ВсеКарта
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5573
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2873287428752876
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