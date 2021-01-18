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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2873287428752876

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:13

Re: ПУМБ

  югин написав:по карте все можу от ясно, кешбек начислится, если платить в мобильном приложении Пумб онлайн!?

Да. В этом месяце на 3000 комуналя оплачено через пумб-онлайн - все получено сполна как по условиям акции от Ясно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:17

Re: ПУМБ

  Искатель написав:Т.е. без разницы, чем косить? Главное - не вылезать за лимит 500?
Я поступаю так - надо за что-то заплатить и при этом надо в этом месяце погасить ВсеМожу? Значит пополнил кредитку и заплатил. Или надо снять нал и при этом есть сумма для погашения чтобы остаться в грейсе? Значит пополнил кредитку и снял нал. Если же в этом месяце сумма к погашению уже 0 - направляем потоки через ВсеКарта
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 5573
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:49

А если выбрал категорию, но по ней еще не делал трат в этом месяце, то можно как-то сменить на другую?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:51

  vovareuckij написав:А если выбрал категорию, но по ней еще не делал трат в этом месяце, то можно как-то сменить на другую?

Этого в ПУМБе никто наверное не делал и маловероятно, что смогут
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:15

  vovareuckij написав:А если выбрал категорию, но по ней еще не делал трат в этом месяце, то можно как-то сменить на другую?

Нет. Такого и в других банках не встречал.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:18

  vovareuckij написав:А если выбрал категорию, но по ней еще не делал трат в этом месяце, то можно как-то сменить на другую?

Можно.
Для этого, идете в отделение, там меняете фин.номер на другой.
Затем ставите на него Вайбер.
Далее заходите в бот ПУМБ - и вуаля выбираете новую категорию.
Работает только если не было трат в пердыдущей категории КБ.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:29

  lloydbanksua написав:
  vovareuckij написав:А если выбрал категорию, но по ней еще не делал трат в этом месяце, то можно как-то сменить на другую?

Нет. Такого и в других банках не встречал.

У Мони такое делали
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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