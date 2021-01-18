Да. В этом месяце на 3000 комуналя оплачено через пумб-онлайн - все получено сполна как по условиям акции от Ясно
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Додано: Вів 19 січ, 2021 14:13
Re: ПУМБ
Да. В этом месяце на 3000 комуналя оплачено через пумб-онлайн - все получено сполна как по условиям акции от Ясно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 19 січ, 2021 14:17
Re: ПУМБ
Я поступаю так - надо за что-то заплатить и при этом надо в этом месяце погасить ВсеМожу? Значит пополнил кредитку и заплатил. Или надо снять нал и при этом есть сумма для погашения чтобы остаться в грейсе? Значит пополнил кредитку и снял нал. Если же в этом месяце сумма к погашению уже 0 - направляем потоки через ВсеКарта
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 19 січ, 2021 14:49
А если выбрал категорию, но по ней еще не делал трат в этом месяце, то можно как-то сменить на другую?
Додано: Вів 19 січ, 2021 14:51
Этого в ПУМБе никто наверное не делал и маловероятно, что смогут
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 19 січ, 2021 15:15
Додано: Вів 19 січ, 2021 15:18
Можно.
Для этого, идете в отделение, там меняете фин.номер на другой.
Затем ставите на него Вайбер.
Далее заходите в бот ПУМБ - и вуаля выбираете новую категорию.
Работает только если не было трат в пердыдущей категории КБ.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 19 січ, 2021 15:29
У Мони такое делали
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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