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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2873287428752876

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:13

Re: ПУМБ

  югин написав:по карте все можу от ясно, кешбек начислится, если платить в мобильном приложении Пумб онлайн!?

Да. В этом месяце на 3000 комуналя оплачено через пумб-онлайн - все получено сполна как по условиям акции от Ясно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:17

Re: ПУМБ

  Искатель написав:Т.е. без разницы, чем косить? Главное - не вылезать за лимит 500?
Я поступаю так - надо за что-то заплатить и при этом надо в этом месяце погасить ВсеМожу? Значит пополнил кредитку и заплатил. Или надо снять нал и при этом есть сумма для погашения чтобы остаться в грейсе? Значит пополнил кредитку и снял нал. Если же в этом месяце сумма к погашению уже 0 - направляем потоки через ВсеКарта
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:49

А если выбрал категорию, но по ней еще не делал трат в этом месяце, то можно как-то сменить на другую?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:51

  vovareuckij написав:А если выбрал категорию, но по ней еще не делал трат в этом месяце, то можно как-то сменить на другую?

Этого в ПУМБе никто наверное не делал и маловероятно, что смогут
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:15

  vovareuckij написав:А если выбрал категорию, но по ней еще не делал трат в этом месяце, то можно как-то сменить на другую?

Нет. Такого и в других банках не встречал.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:18

  vovareuckij написав:А если выбрал категорию, но по ней еще не делал трат в этом месяце, то можно как-то сменить на другую?

Можно.
Для этого, идете в отделение, там меняете фин.номер на другой.
Затем ставите на него Вайбер.
Далее заходите в бот ПУМБ - и вуаля выбираете новую категорию.
Работает только если не было трат в пердыдущей категории КБ.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:29

  lloydbanksua написав:
  vovareuckij написав:А если выбрал категорию, но по ней еще не делал трат в этом месяце, то можно как-то сменить на другую?

Нет. Такого и в других банках не встречал.

У Мони такое делали
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:32

lloydbanksua
У меня другая информация.
Оператор в отделении банка мне пояснил, что акция была до 01.01.2021г. А дата 28.02.2021г – это те самые 62 дня льготного периода начиная 01.01. 2021г. Т.е. если снимаете или переводите средства с КК после 01.01.2021г. будет начисляется комиссия.
Еще раз подчеркиваю, это пояснение оператора в банке. Но банковские работники тоже могут ошибаться.
Для себя сделал вывод: лучше не рисковать дабы не получить подарочек в виде процентов по КК.
Кстати, действительно, а где условия акции? Если нет условий может и акции уже нет?
andreiromashkov
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:40

  andreiromashkov написав:lloydbanksua
У меня другая информация.
Оператор в отделении банка мне пояснил, что акция была до 01.01.2021г. А дата 28.02.2021г – это те самые 62 дня льготного периода начиная 01.01. 2021г. Т.е. если снимаете или переводите средства с КК после 01.01.2021г. будет начисляется комиссия.
Еще раз подчеркиваю, это пояснение оператора в банке. Но банковские работники тоже могут ошибаться.
Для себя сделал вывод: лучше не рисковать дабы не получить подарочек в виде процентов по КК.
Кстати, действительно, а где условия акции? Если нет условий может и акции уже нет?

Так пару грн стягнути ...можна потестити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:48

  andreiromashkov написав:lloydbanksua
У меня другая информация.
Оператор в отделении банка мне пояснил, что акция была до 01.01.2021г. А дата 28.02.2021г – это те самые 62 дня льготного периода начиная 01.01. 2021г. Т.е. если снимаете или переводите средства с КК после 01.01.2021г. будет начисляется комиссия.
Еще раз подчеркиваю, это пояснение оператора в банке. Но банковские работники тоже могут ошибаться.
Для себя сделал вывод: лучше не рисковать дабы не получить подарочек в виде процентов по КК.
Кстати, действительно, а где условия акции? Если нет условий может и акции уже нет?

У ПУМБа другая модель. Комиссии за снятие суммы наличных по ВсеМожу у них не было и до акции, просто эти суммы были не в грейсе. Сейчас же по условиям акции они в грейсе.
Ну и почитайте тут https://retail.pumb.ua/ru/credit/can-all

Что означает снятие наличных и переводы средств без переплат?

Все просто, данные операции совершены в течение периода действия предложения, будут входить в льготный период. Это означает, что в течение этого периода не будут начисляться проценты на использованную сумму кредитного лимита, при условии внесения до платежной даты всей суммы задолженности за предыдущие расчетные периоды.

Период пользования льготным периодом зависит от даты открытия счета:

для открытых с 26.10.2020 льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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