Додано: Вів 19 січ, 2021 17:32

lloydbanksua

У меня другая информация.

Оператор в отделении банка мне пояснил, что акция была до 01.01.2021г. А дата 28.02.2021г – это те самые 62 дня льготного периода начиная 01.01. 2021г. Т.е. если снимаете или переводите средства с КК после 01.01.2021г. будет начисляется комиссия.

Еще раз подчеркиваю, это пояснение оператора в банке. Но банковские работники тоже могут ошибаться.

Для себя сделал вывод: лучше не рисковать дабы не получить подарочек в виде процентов по КК.

Кстати, действительно, а где условия акции? Если нет условий может и акции уже нет?