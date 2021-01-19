Да. В этом месяце на 3000 комуналя оплачено через пумб-онлайн - все получено сполна как по условиям акции от Ясно
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Додано: Вів 19 січ, 2021 14:13
Re: ПУМБ
Да. В этом месяце на 3000 комуналя оплачено через пумб-онлайн - все получено сполна как по условиям акции от Ясно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 19 січ, 2021 14:17
Re: ПУМБ
Я поступаю так - надо за что-то заплатить и при этом надо в этом месяце погасить ВсеМожу? Значит пополнил кредитку и заплатил. Или надо снять нал и при этом есть сумма для погашения чтобы остаться в грейсе? Значит пополнил кредитку и снял нал. Если же в этом месяце сумма к погашению уже 0 - направляем потоки через ВсеКарта
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 19 січ, 2021 14:49
А если выбрал категорию, но по ней еще не делал трат в этом месяце, то можно как-то сменить на другую?
Додано: Вів 19 січ, 2021 14:51
Этого в ПУМБе никто наверное не делал и маловероятно, что смогут
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 19 січ, 2021 15:15
Додано: Вів 19 січ, 2021 15:18
Можно.
Для этого, идете в отделение, там меняете фин.номер на другой.
Затем ставите на него Вайбер.
Далее заходите в бот ПУМБ - и вуаля выбираете новую категорию.
Работает только если не было трат в пердыдущей категории КБ.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 19 січ, 2021 15:29
У Мони такое делали
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 19 січ, 2021 17:32
lloydbanksua
У меня другая информация.
Оператор в отделении банка мне пояснил, что акция была до 01.01.2021г. А дата 28.02.2021г – это те самые 62 дня льготного периода начиная 01.01. 2021г. Т.е. если снимаете или переводите средства с КК после 01.01.2021г. будет начисляется комиссия.
Еще раз подчеркиваю, это пояснение оператора в банке. Но банковские работники тоже могут ошибаться.
Для себя сделал вывод: лучше не рисковать дабы не получить подарочек в виде процентов по КК.
Кстати, действительно, а где условия акции? Если нет условий может и акции уже нет?
Додано: Вів 19 січ, 2021 17:40
Так пару грн стягнути ...можна потестити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 19 січ, 2021 17:48
У ПУМБа другая модель. Комиссии за снятие суммы наличных по ВсеМожу у них не было и до акции, просто эти суммы были не в грейсе. Сейчас же по условиям акции они в грейсе.
Ну и почитайте тут
Что означает снятие наличных и переводы средств без переплат?
Все просто, данные операции совершены в течение периода действия предложения, будут входить в льготный период. Это означает, что в течение этого периода не будут начисляться проценты на использованную сумму кредитного лимита, при условии внесения до платежной даты всей суммы задолженности за предыдущие расчетные периоды.
Период пользования льготным периодом зависит от даты открытия счета:
для открытых с 26.10.2020 льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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