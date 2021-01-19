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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2874287528762877

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:26

Re: ПУМБ

  andreiromashkov написав:Для себя сделал вывод: лучше не рисковать дабы не получить подарочек в виде процентов по КК.
Кстати, действительно, а где условия акции? Если нет условий может и акции уже нет?


Они в приложении на смартфоне.
Когда потянули с карти - висит инфо такого плана:
Минимальний платеж - ОПЛАЧЕНО
далее откриваем єто подокно:
Задолженность до конца льготного периода 0,00 грн
до 30 января
Сумма общей задолженности (все что сняли минус то, что осталось) грн
Вот єто и есть УСЛОВИЯ АКЦИИ.
PS ДО 28-01-2021 возвращаю все на карту , они там встречают Февраль.
Потом опять "користуюсь на своі забаганки" грошима ПУМБА.
25-02-2021 все закидиваю обратно и карта ложитсо на полку. Спасибо за пикник.
PS1 Че дати таки? Конци месяца на виходних, ложу загодя, чтоби все шестеренки ПУМБА прокрутили деньги.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлень: 4203
З нами з: 23.11.14
Подякував: 684 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:32

  Goodman написав:[
Когда потянули с карти - висит инфо такого плана:
Минимальний платеж - ОПЛАЧЕНО
далее откриваем єто подокно:
Задолженность до конца льготного периода 0,00 грн
до 30 января
Сумма общей задолженности (все что сняли минус то, что осталось) грн
Вот єто и есть УСЛОВИЯ АКЦИИ.
PS ДО 28-01-2021 возвращаю все на карту , они там встречают Февраль.
Потом опять "користуюсь на своі забаганки" грошима ПУМБА.
25-02-2021 все закидиваю обратно и карта ложитсо на полку. Спасибо за пикник.

Зачем вы до 28-01-2021 возвращаете всё на карту, если у вас задолженность до конца льготного периода (то есть до 30-01-21) — 0,00 грн?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:34

Re: ПУМБ

  Goodman написав:25-02-2021 все закидиваю обратно и карта ложитсо на полку.

Не хватает еще одно этапа: 26.02.2021 можно опять забрать все деньги и вернуть их обратно числа эдак 29 марта. К тому же 10% на коммуналку будет и после 28.02.2021, так что карту можно не ложить на полку до апреля включительно.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:42

Re: ПУМБ

  ingtrans написав:К тому же 10% на коммуналку будет и после 28.02.2021, так что карту можно не ложить на полку до апреля включительно.

У мене проста ВСЕМОЖУ GOLD , тре іі закрити і "добитися" ЯСНО , що не факт.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:48

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Зачем вы до


1. Будем комуналь платить. Нужни деньги опять закидать.
2. У меня как у ПАП мульйони наличности дома.
3. Как сказала нимфа с обзвона - активно користуйтеся карткою і банк ( так чи ні - невідомо) збільшить вам кредитний ліміт.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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  #<1 ... 2874287528762877
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