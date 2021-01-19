Они в приложении на смартфоне.
Когда потянули с карти - висит инфо такого плана:
Минимальний платеж - ОПЛАЧЕНО
далее откриваем єто подокно:
Задолженность до конца льготного периода 0,00 грн
до 30 января
Сумма общей задолженности (все что сняли минус то, что осталось) грн
Вот єто и есть УСЛОВИЯ АКЦИИ.
PS ДО 28-01-2021 возвращаю все на карту , они там встречают Февраль.
Потом опять "користуюсь на своі забаганки" грошима ПУМБА.
25-02-2021 все закидиваю обратно и карта ложитсо на полку. Спасибо за пикник.
PS1 Че дати таки? Конци месяца на виходних, ложу загодя, чтоби все шестеренки ПУМБА прокрутили деньги.