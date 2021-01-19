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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2875287628772878

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 09:05

Re: ПУМБ

  Марфа написав:Опять же не смогу распечатать квитанции (у нас требуют при походах на сверку).
Квитанции вы можете в приложении сформировать и отправить себе на e-mail, а потом распечатать.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 09:26

  Flamingo написав:
  Марфа написав:Опять же не смогу распечатать квитанции (у нас требуют при походах на сверку).
Квитанции вы можете в приложении сформировать и отправить себе на e-mail, а потом распечатать.

В квитанціях з додатку немає платника, але мені наприклад це плюс.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 09:55

Re: ПУМБ

Можно ли за один раз получить Всеможу-ясно и Всекарту по рефералке? Или, если хочу по рефералке, нужно 2 похода в банк - один за кредиткой, второй за дебеткой?
Amid
 
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  #<1 ... 2875287628772878
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