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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 січ, 2021 09:05
Марфа написав:
Опять же не смогу распечатать квитанции (у нас требуют при походах на сверку).
Квитанции вы можете в приложении сформировать и отправить себе на e-mail, а потом распечатать.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Сер 20 січ, 2021 09:26
Flamingo написав: Марфа написав:
Опять же не смогу распечатать квитанции (у нас требуют при походах на сверку).
Квитанции вы можете в приложении сформировать и отправить себе на e-mail, а потом распечатать.
В квитанціях з додатку немає платника, але мені наприклад це плюс.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 09:55
Можно ли за один раз получить Всеможу-ясно и Всекарту по рефералке? Или, если хочу по рефералке, нужно 2 похода в банк - один за кредиткой, второй за дебеткой?
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