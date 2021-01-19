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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2876287728782879>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 09:05

Re: ПУМБ

  Марфа написав:Опять же не смогу распечатать квитанции (у нас требуют при походах на сверку).
Квитанции вы можете в приложении сформировать и отправить себе на e-mail, а потом распечатать.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 09:26

  Flamingo написав:
  Марфа написав:Опять же не смогу распечатать квитанции (у нас требуют при походах на сверку).
Квитанции вы можете в приложении сформировать и отправить себе на e-mail, а потом распечатать.

В квитанціях з додатку немає платника, але мені наприклад це плюс.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 09:55

Re: ПУМБ

Можно ли за один раз получить Всеможу-ясно и Всекарту по рефералке? Или, если хочу по рефералке, нужно 2 похода в банк - один за кредиткой, второй за дебеткой?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 09:59

Re: ПУМБ

Есть причины, по которым нельзя отправить на почту и распечатать, к сожалению..
И разница в размере экрана в 5 раз (27 дюймов против 6) как-то сильно печалит. Про разницу физической клавиатуры и смартфонной как-то тоже понятно
У сотрудника проблемы с координацией, он не может пользоваться смартфоном вообще.
Неужели поддержка браузерного приложения настолько дорого обходится, что нам создают такие проблемы
Марфа
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:08

  Amid написав:Можно ли за один раз получить Всеможу-ясно и Всекарту по рефералке? Или, если хочу по рефералке, нужно 2 похода в банк - один за кредиткой, второй за дебеткой?

Раньше лучше было получить Всекарту по рефералке, а потом ВсеМожу от Ясно.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:10

Re: ПУМБ

Amid, есть нюансы. Зачастую, если оформите всеКАРТКУ по рефссылке, то оформить всеМОЖУ-Yasno получиться через месяц. Для оформления и того, и этого надо "танцевать с бубном"...

Поэтому лучше оформить последнюю.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:53

Re: ПУМБ

  Марфа написав:Неужели поддержка браузерного приложения настолько дорого обходится, что нам создают такие проблемы
Понимаете сейчас трэнд уходить в мобильность. Вон Моня не имеет никакого присутствия в вэбе - а клиентская база растет как на дрожжах. К сожалению в погоне за таким успехом банки игнорируют интересы клиентов с особенными потребностями, которым трудно или даже вовсе невозможно работать через смарт. Банки не думают о таких клиентах, удельный вес коих не такой большой. Поэтому затраты на поддержку параллельно и ВЭБ и Мобайл версий (а их надо еще как минимум 2 - дли Иоса и Андроида) с большой вероятностью могут быть признаны не целесообразными по той простой причине, что Мобайл версия охватывает абсолютное большинство клиентов банка - поэтому пожертвовать Вэбкой банкам проще всего. Это объективная реальность нашего времени. К сожалению.
Да у клиента останется возможность использовать аппку через какой-нибудь эмулятор андроида - но правильность работы в таких условиях ему никто гарантировать не сможет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:08

  Amid написав:Можно ли за один раз получить Всеможу-ясно и Всекарту по рефералке? Или, если хочу по рефералке, нужно 2 похода в банк - один за кредиткой, второй за дебеткой?

Конечно можно.
Но вначале по рефке через Вайбер кляцаете ВсеКарту.
Ждете пока перезвонят, договариваетесь за визит в отделение.
Обязательно будут парить ВсеМожу - отказываетесь.
Только после этого идете по ссылке Ясно https://www.pumb.ua/yasno
И регаетесь на кредтку ВсеМожу.
На отделении так же вначале говорите что пришли за ВсеКартой, получаете.
И только после этого что пришли еще за Все картой :)
Мои подопечные так делают, ни у кого осечек не было.
Если безработный - пишите в личку, дам годную легенду. :D
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:13

  ukrprom2014 написав:
  Amid написав:Можно ли за один раз получить Всеможу-ясно и Всекарту по рефералке? Или, если хочу по рефералке, нужно 2 похода в банк - один за кредиткой, второй за дебеткой?

Конечно можно.
Но вначале по рефке через Вайбер кляцаете ВсеКарту.
Ждете пока перезвонят, договариваетесь за визит в отделение.
Обязательно будут парить ВсеМожу - отказываетесь.
Только после этого идете по ссылке Ясно https://www.pumb.ua/yasno
И регаетесь на кредтку ВсеМожу.
На отделении так же вначале говорите что пришли за ВсеКартой, получаете.
И только после этого что пришли еще за Все картой :)
Мои подопечные так делают, ни у кого осечек не было.
Если безработный - пишите в личку, дам годную легенду. :D


Не слушайте брехуна. Вот человек правильно пишет:
  MASolomko написав:Amid, есть нюансы. Зачастую, если оформите всеКАРТКУ по рефссылке, то оформить всеМОЖУ-Yasno получиться через месяц. Для оформления и того, и этого надо "танцевать с бубном"...

Поэтому лучше оформить последнюю.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3730
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:19

Ferlakur
Я за свои слова отвечаю.

Не единожды в один день люди открывали обе карты.
Если делать как я написал выше - все получится за один заход.
Важна последовательность!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2500
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