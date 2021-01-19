Квитанции вы можете в приложении сформировать и отправить себе на e-mail, а потом распечатать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 січ, 2021 09:05
Re: ПУМБ
Квитанции вы можете в приложении сформировать и отправить себе на e-mail, а потом распечатать.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 20 січ, 2021 09:26
Додано: Сер 20 січ, 2021 09:55
Re: ПУМБ
Можно ли за один раз получить Всеможу-ясно и Всекарту по рефералке? Или, если хочу по рефералке, нужно 2 похода в банк - один за кредиткой, второй за дебеткой?
Додано: Сер 20 січ, 2021 09:59
Re: ПУМБ
Есть причины, по которым нельзя отправить на почту и распечатать, к сожалению..
И разница в размере экрана в 5 раз (27 дюймов против 6) как-то сильно печалит. Про разницу физической клавиатуры и смартфонной как-то тоже понятно
У сотрудника проблемы с координацией, он не может пользоваться смартфоном вообще.
Неужели поддержка браузерного приложения настолько дорого обходится, что нам создают такие проблемы
Додано: Сер 20 січ, 2021 10:08
Раньше лучше было получить Всекарту по рефералке, а потом ВсеМожу от Ясно.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Сер 20 січ, 2021 10:10
Re: ПУМБ
Amid, есть нюансы. Зачастую, если оформите всеКАРТКУ по рефссылке, то оформить всеМОЖУ-Yasno получиться через месяц. Для оформления и того, и этого надо "танцевать с бубном"...
Поэтому лучше оформить последнюю.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 20 січ, 2021 10:53
Re: ПУМБ
Понимаете сейчас трэнд уходить в мобильность. Вон Моня не имеет никакого присутствия в вэбе - а клиентская база растет как на дрожжах. К сожалению в погоне за таким успехом банки игнорируют интересы клиентов с особенными потребностями, которым трудно или даже вовсе невозможно работать через смарт. Банки не думают о таких клиентах, удельный вес коих не такой большой. Поэтому затраты на поддержку параллельно и ВЭБ и Мобайл версий (а их надо еще как минимум 2 - дли Иоса и Андроида) с большой вероятностью могут быть признаны не целесообразными по той простой причине, что Мобайл версия охватывает абсолютное большинство клиентов банка - поэтому пожертвовать Вэбкой банкам проще всего. Это объективная реальность нашего времени. К сожалению.
Да у клиента останется возможность использовать аппку через какой-нибудь эмулятор андроида - но правильность работы в таких условиях ему никто гарантировать не сможет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 20 січ, 2021 11:08
Конечно можно.
Но вначале по рефке через Вайбер кляцаете ВсеКарту.
Ждете пока перезвонят, договариваетесь за визит в отделение.
Обязательно будут парить ВсеМожу - отказываетесь.
Только после этого идете по ссылке Ясно
И регаетесь на кредтку ВсеМожу.
На отделении так же вначале говорите что пришли за ВсеКартой, получаете.
И только после этого что пришли еще за Все картой
Мои подопечные так делают, ни у кого осечек не было.
Если безработный - пишите в личку, дам годную легенду.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 20 січ, 2021 11:13
Не слушайте брехуна. Вот человек правильно пишет:
Додано: Сер 20 січ, 2021 11:19
Ferlakur
Я за свои слова отвечаю.
Не единожды в один день люди открывали обе карты.
Если делать как я написал выше - все получится за один заход.
Важна последовательность!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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