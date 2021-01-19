Додано: Сер 20 січ, 2021 10:53

Марфа написав: Неужели поддержка браузерного приложения настолько дорого обходится, что нам создают такие проблемы Неужели поддержка браузерного приложения настолько дорого обходится, что нам создают такие проблемы

Понимаете сейчас трэнд уходить в мобильность. Вон Моня не имеет никакого присутствия в вэбе - а клиентская база растет как на дрожжах. К сожалению в погоне за таким успехом банки игнорируют интересы клиентов с особенными потребностями, которым трудно или даже вовсе невозможно работать через смарт. Банки не думают о таких клиентах, удельный вес коих не такой большой. Поэтому затраты на поддержку параллельно и ВЭБ и Мобайл версий (а их надо еще как минимум 2 - дли Иоса и Андроида) с большой вероятностью могут быть признаны не целесообразными по той простой причине, что Мобайл версия охватывает абсолютное большинство клиентов банка - поэтому пожертвовать Вэбкой банкам проще всего. Это объективная реальность нашего времени. К сожалению.Да у клиента останется возможность использовать аппку через какой-нибудь эмулятор андроида - но правильность работы в таких условиях ему никто гарантировать не сможет