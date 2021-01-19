|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 січ, 2021 11:19
Ромалэ, а когда друХ по реферальной ссылке оформил карту и сделал покупку, ВСЕГДА приходит через пару дней в вайбер сообщение типа "Вітаємо, невдовзі винагорода буде зарахована, продовжуйте радити друзям..."?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3730
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 11:22
ukrprom2014 написав:Ferlakur Я за свои слова отвечаю.
Ты еще писал, что за оплату интернета в пумб-онлайн дают 10% кешбек по yasno, ответун.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3730
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 11:24
Ferlakur написав:
Ромалэ, а когда друХ по реферальной ссылке оформил карту и сделал покупку, ВСЕГДА приходит через пару дней в вайбер сообщение типа "Вітаємо, невдовзі винагорода буде зарахована, продовжуйте радити друзям..."?
Не всегда.
Было в 20% случаев что ни ему ни мне ничего не зачислялось и в вайбер не приходило.
Тогда надо горячку дергать.
Спросят дату открытия/траты "другом", но если не знаешь, то и без нее можно.
Зарегистриуют обращение и через несколько дней все придет.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2500
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 11:25
Ferlakur написав:
Ты еще писал, что за оплату интернета в пумб-онлайн дают 10% кешбек по yasno, ответун.
Вранье. Я такого не писал.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2500
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|