RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2876287728782879

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:19

Re: ПУМБ

Ромалэ, а когда друХ по реферальной ссылке оформил карту и сделал покупку, ВСЕГДА приходит через пару дней в вайбер сообщение типа "Вітаємо, невдовзі винагорода буде зарахована, продовжуйте радити друзям..."?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3730
З нами з: 14.10.08
Подякував: 219 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:22

  ukrprom2014 написав:Ferlakur
Я за свои слова отвечаю.



Ты еще писал, что за оплату интернета в пумб-онлайн дают 10% кешбек по yasno, ответун.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3730
З нами з: 14.10.08
Подякував: 219 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:24

  Ferlakur написав:Ромалэ, а когда друХ по реферальной ссылке оформил карту и сделал покупку, ВСЕГДА приходит через пару дней в вайбер сообщение типа "Вітаємо, невдовзі винагорода буде зарахована, продовжуйте радити друзям..."?

Не всегда.
Было в 20% случаев что ни ему ни мне ничего не зачислялось и в вайбер не приходило.
Тогда надо горячку дергать.
Спросят дату открытия/траты "другом", но если не знаешь, то и без нее можно.
Зарегистриуют обращение и через несколько дней все придет.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2500
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:25

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Ты еще писал, что за оплату интернета в пумб-онлайн дают 10% кешбек по yasno, ответун.

Вранье. Я такого не писал.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2500
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2876287728782879
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hella, TDK, ukrprom2014 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28784)
20.01.2021 11:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.