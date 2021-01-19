То дурня
Річ у тім, що деінде на перефірії давали 2гу коко-дебітку вже набагато пізніше після того як пішли відмови Києві.
Щоб тут не флудити, на цю тему краще у темі Фарса попитайте - я надам розгорнуту відповідь з фактами що маю.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 11:54
Re: ПУМБ
То дурня
Річ у тім, що деінде на перефірії давали 2гу коко-дебітку вже набагато пізніше після того як пішли відмови Києві.
Щоб тут не флудити, на цю тему краще у темі Фарса попитайте - я надам розгорнуту відповідь з фактами що маю.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 20 січ, 2021 15:17
Re: ПУМБ
Народ, подскажите категория 6 по кешбеку у Пумба(175 грн за 20 платежей от 25 грн) бывает часто или это только 1 раз при получении карты для новеньких?
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Додано: Сер 20 січ, 2021 15:28
югин
Категория появилась у всех в декабре. В январе категории те же самые, за редким исключением. У новичков в декабре было 10 транзакций вместо 20 (у кого-то 15). В январе вроде бы уже у всех по 20.
Додано: Сер 20 січ, 2021 15:52
Re: ПУМБ
Помінявби 300 на 250...а то не солідну дурню нести.
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