То дурня
Річ у тім, що деінде на перефірії давали 2гу коко-дебітку вже набагато пізніше після того як пішли відмови Києві.
Щоб тут не флудити, на цю тему краще у темі Фарса попитайте - я надам розгорнуту відповідь з фактами що маю.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 11:54
Re: ПУМБ
То дурня
Річ у тім, що деінде на перефірії давали 2гу коко-дебітку вже набагато пізніше після того як пішли відмови Києві.
Щоб тут не флудити, на цю тему краще у темі Фарса попитайте - я надам розгорнуту відповідь з фактами що маю.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 20 січ, 2021 15:17
Re: ПУМБ
Народ, подскажите категория 6 по кешбеку у Пумба(175 грн за 20 платежей от 25 грн) бывает часто или это только 1 раз при получении карты для новеньких?
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Додано: Сер 20 січ, 2021 15:28
югин
Категория появилась у всех в декабре. В январе категории те же самые, за редким исключением. У новичков в декабре было 10 транзакций вместо 20 (у кого-то 15). В январе вроде бы уже у всех по 20.
Додано: Сер 20 січ, 2021 15:52
Re: ПУМБ
Помінявби 300 на 250...а то не солідну дурню нести.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 20:38
При оплате за комун с февраля по апрель в таком прикиде, не будет браться комис за пользование средствами?
Додано: Сер 20 січ, 2021 21:07
Re: ПУМБ
пока таким страдает только Форвард за кредитние
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Додано: Сер 20 січ, 2021 21:43
Часто в мобильном есть затыки при переводах, приходилось пользоваться Веб.
К тому же не все есть в аппке, того же архива депо нет.
Отмена на текущем моменте это обрезка по функционалу, как минимум.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 21:45
И в вэб-ИБ есть выписка по счетам, а не просто перечень операций.
Можно отслеживать и блоки и затыки по проведению с чужих р2р
А Рассрочки, они разве есть в апликухе?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 20 січ, 2021 22:05
gorbatiuk_v Т.е. категорию 6 (175 грн за 20 оплат), предлагают каждый месяц всем, независимо новый клиент или старый!?
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