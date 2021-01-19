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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2877287828792880

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:54

Re: ПУМБ

  Квесторе_поверніться написав:Напишіть цифірь 500 чи 1000 а потім в ПП поясните.

То дурня :)
Річ у тім, що деінде на перефірії давали 2гу коко-дебітку вже набагато пізніше після того як пішли відмови Києві.
Щоб тут не флудити, на цю тему краще у темі Фарса попитайте - я надам розгорнуту відповідь з фактами що маю.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:17

Re: ПУМБ

Народ, подскажите категория 6 по кешбеку у Пумба(175 грн за 20 платежей от 25 грн) бывает часто или это только 1 раз при получении карты для новеньких?
Получи бонус при оформлении:
Todobank (+50 грн): https://todobankref.page.link/Ti8D monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/XNms Sportbank (+55 грн): https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl Минфин "Бонус к депозиту" (+50 грн): Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:28

югин
Категория появилась у всех в декабре. В январе категории те же самые, за редким исключением. У новичков в декабре было 10 транзакций вместо 20 (у кого-то 15). В январе вроде бы уже у всех по 20.
gorbatiuk_v
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:52

Re: ПУМБ

  ukrprom2014 написав:Щоб тут не флудити, на цю тему краще у темі Фарса попитайте - я надам розгорнуту відповідь з фактами що маю.

Помінявби 300 на 250...а то не солідну дурню нести.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:38

  ingtrans написав:
  Goodman написав:25-02-2021 все закидиваю обратно и карта ложитсо на полку.

Не хватает еще одно этапа: 26.02.2021 можно опять забрать все деньги и вернуть их обратно числа эдак 29 марта. К тому же 10% на коммуналку будет и после 28.02.2021, так что карту можно не ложить на полку до апреля включительно.

При оплате за комун с февраля по апрель в таком прикиде, не будет браться комис за пользование средствами?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:07

Re: ПУМБ

  Прораб написав:При оплате за комун с февраля по апрель в таком прикиде, не будет браться комис за пользование средствами?
пока таким страдает только Форвард за кредитние
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:43

  Flamingo написав:
  Марфа написав:Опять же не смогу распечатать квитанции (у нас требуют при походах на сверку).
Квитанции вы можете в приложении сформировать и отправить себе на e-mail, а потом распечатать.

Часто в мобильном есть затыки при переводах, приходилось пользоваться Веб.
К тому же не все есть в аппке, того же архива депо нет.
Отмена на текущем моменте это обрезка по функционалу, как минимум.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:45

  ruvex написав:
  Flamingo написав:
  Марфа написав:Опять же не смогу распечатать квитанции (у нас требуют при походах на сверку).
Квитанции вы можете в приложении сформировать и отправить себе на e-mail, а потом распечатать.

Часто в мобильном есть затыки при переводах, приходилось пользоваться Веб.
К тому же не все есть в аппке, того же архива депо нет.
Отмена на текущем моменте это обрезка по функционалу, как минимум.

И в вэб-ИБ есть выписка по счетам, а не просто перечень операций.
Можно отслеживать и блоки и затыки по проведению с чужих р2р
А Рассрочки, они разве есть в апликухе?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:05

gorbatiuk_v Т.е. категорию 6 (175 грн за 20 оплат), предлагают каждый месяц всем, независимо новый клиент или старый!?
Получи бонус при оформлении:
Todobank (+50 грн): https://todobankref.page.link/Ti8D monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/XNms Sportbank (+55 грн): https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl Минфин "Бонус к депозиту" (+50 грн): Y9Z2SYA
югин
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